https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/takie-obstoyatelstva-o-bronirovanii-abkhazii-na-mayskie-prazdniki-prognozy-na-leto-1054384117.html
Такие обстоятельства: о бронировании Абхазии на майские праздники, прогнозы на лето
Такие обстоятельства: о бронировании Абхазии на майские праздники, прогнозы на лето
Sputnik Абхазия
О том, насколько активно люди выбирают Абхазию для своего места отдыха, каковы прогнозы на туристический сезон, как идет бронирование в гостиницах и отелях... 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T10:05+0300
2025-04-08T10:05+0300
2025-04-08T10:27+0300
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майские праздники
туризм
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Такие обстоятельства: о бронировании Абхазии на майские праздники, прогнозы на лето
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о бронировании Абхазии на майские праздники, прогнозы на лето
О том, насколько активно люди выбирают Абхазию для своего места отдыха, каковы прогнозы на туристический сезон, как идет бронирование в гостиницах и отелях республики на майские праздники и какова ситуация с лжепутевками, в эфире радио Sputnik рассказал и.о. замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.С 1 марта мы получаем информацию, что до 15% будет увеличение турпотока по сравнению с прошлым годом, сказал Барциц в эфире радио."Если говорить в цифрах детально, то по данным туроператоров, туры, которые были проданы в прошлом году, составляли около 600 тысяч. К тому же с целью отдыха и проживания приехало больше людей, чем по однодневным экскурсиям", – отметил и.о. замминистра туризма Абхазии.Говоря о ценах на туры, Барциц сказал, что стоимость путевок остается на уровне прошлого года. К примеру, тур на майские праздники в Абхазию от одного дня до семи дней на двоих составит около 40 тысяч. Если бронировать на август- июль, то там стоимость получается до 80 тысяч на двоих.Слушайте подкаст.
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подкасты, майские праздники, туризм, такие обстоятельства, аудио
подкасты, майские праздники, туризм, такие обстоятельства, аудио
О том, насколько активно люди выбирают Абхазию для своего места отдыха, каковы прогнозы на туристический сезон, как идет бронирование в гостиницах и отелях республики на майские праздники и какова ситуация с лжепутевками, в эфире радио Sputnik рассказал и.о. замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.
С 1 марта мы получаем информацию, что до 15% будет увеличение турпотока по сравнению с прошлым годом, сказал Барциц в эфире радио.
"Если говорить в цифрах детально, то по данным туроператоров, туры, которые были проданы в прошлом году, составляли около 600 тысяч. К тому же с целью отдыха и проживания приехало больше людей, чем по однодневным экскурсиям", – отметил и.о. замминистра туризма Абхазии.
Говоря о ценах на туры, Барциц сказал, что стоимость путевок остается на уровне прошлого года. К примеру, тур на майские праздники в Абхазию от одного дня до семи дней на двоих составит около 40 тысяч. Если бронировать на август- июль, то там стоимость получается до 80 тысяч на двоих.