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Алхас Кация назначен и.о. главы Очамчырского района
Алхас Кация назначен и.о. главы Очамчырского района
Sputnik Абхазия
С мая 2021 года главой администрации Очамчырского района был Беслан Бигвава, во время президентских выборов и после избрания Бигвава вице-президентом врио... 09.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Алхас Кация назначен исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района. Алхас Кация родился 19 сентября 1987 года в селе Адзюбжа, в 2010 году с отличием закончил Воронежскую государственную лесотехническую академию. В 2010 году стал работать в Комитете лесного хозяйства, в 2012 году был призван в армию. С 2020 года занимал руководящие должности в "Гулрыпшском лесхозе".
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абхазия, новости, очамчырский район
Алхас Кация назначен и.о. главы Очамчырского района
С мая 2021 года главой администрации Очамчырского района был Беслан Бигвава, во время президентских выборов и после избрания Бигвава вице-президентом врио администрации был назначен Артимон Габелая.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Алхас Кация назначен исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района.
Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба.
Алхас Кация родился 19 сентября 1987 года в селе Адзюбжа, в 2010 году с отличием закончил Воронежскую государственную лесотехническую академию.
В 2010 году стал работать в Комитете лесного хозяйства, в 2012 году был призван в армию.
С 2020 года занимал руководящие должности в "Гулрыпшском лесхозе".