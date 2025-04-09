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Алхас Кация назначен и.о. главы Очамчырского района

Алхас Кация назначен и.о. главы Очамчырского района

Sputnik Абхазия

С мая 2021 года главой администрации Очамчырского района был Беслан Бигвава, во время президентских выборов и после избрания Бигвава вице-президентом врио... 09.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Алхас Кация назначен исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района. Алхас Кация родился 19 сентября 1987 года в селе Адзюбжа, в 2010 году с отличием закончил Воронежскую государственную лесотехническую академию. В 2010 году стал работать в Комитете лесного хозяйства, в 2012 году был призван в армию. С 2020 года занимал руководящие должности в "Гулрыпшском лесхозе".

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