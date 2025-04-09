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Почти 160 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Почти 160 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 09.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-09T09:00+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В ночь с 8 на 9 апреля над российскими регионами были уничтожены 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Над Ростовской областью уничтожили 29 БпЛА, над Северной Осетией – 15, над Воронежской областью – 11.Атаки пришлись и на другие области: десять дронов сбили в небе над Курской областью, пять – над Белгородской, три – над Крымом, два – над Пензенской областью, по одному – над Саратовской и Орловской областями, Ставропольским краем.Кроме того, семь БпЛА поразили над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Черного.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Почти 160 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
09:00 09.04.2025 (обновлено: 11:17 09.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В ночь с 8 на 9 апреля над российскими регионами были уничтожены 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Основная часть была сбита над Кубанью – там поразили 67 дронов.
Над Ростовской областью уничтожили 29 БпЛА, над Северной Осетией – 15, над Воронежской областью – 11.
Атаки пришлись и на другие области: десять дронов сбили в небе над Курской областью, пять – над Белгородской, три – над Крымом, два – над Пензенской областью, по одному – над Саратовской и Орловской областями, Ставропольским краем.
Кроме того, семь БпЛА поразили над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Черного.