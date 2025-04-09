https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/pochti-160-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054402486.html

Почти 160 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Почти 160 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 09.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-09T09:00+0300

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2025-04-09T11:17+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В ночь с 8 на 9 апреля над российскими регионами были уничтожены 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Над Ростовской областью уничтожили 29 БпЛА, над Северной Осетией – 15, над Воронежской областью – 11.Атаки пришлись и на другие области: десять дронов сбили в небе над Курской областью, пять – над Белгородской, три – над Крымом, два – над Пензенской областью, по одному – над Саратовской и Орловской областями, Ставропольским краем.Кроме того, семь БпЛА поразили над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Черного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/svo-rossiyskiy-udar-po-kievu--signal-mirotvortsam-es-1054385769.html

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