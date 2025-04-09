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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 апреля
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодной воздушной массы. 09.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-09T17:51+0300
2025-04-09T17:51+0300
2025-04-09T17:51+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В четверг, 10 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и до полудня временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодной воздушной массы.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В четверг, 10 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.