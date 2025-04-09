https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/rossiysko-tadzhikskie-manevry-na-poligone-kharb-maydon-protiv-kogo-1054400563.html

Российско-таджикские маневры на полигоне "Харб-Майдон": против кого

Российско-таджикские маневры на полигоне "Харб-Майдон": против кого

Sputnik Абхазия

Совместные маневры войск России и Таджикистана в Хатлонской области укрепляют госграницы РТ, упреждают военные угрозы и проекцию террористической активности... 09.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-09T11:31+0300

2025-04-09T11:31+0300

2025-04-09T12:46+0300

россия

таджикистан

аналитика

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Российско-таджикская группировка войск 7–11 апреля решает задачи антитеррористического учения на полигоне "Харб-Майдон", в горно-пустынной местности Хатлонской области на юге Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном. В ходе маневров совершенствуются общие подходы национальных армий к ведению боевых действий на Южном стратегическом направлении.Основу российского контингента составляют разведывательные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Задействованы специалисты связи, операторы разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов, мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Привлеченные силы и средства свидетельствуют: российско-таджикская группировка серьезно готовится к выполнению боевых задач.С учетом современного опыта в зоне СВО, операторы FPV-дронов 201-й РВБ регулярно отрабатывают уничтожение условных целей в горах Таджикистана – выполняют полеты с полезной нагрузкой, уничтожают одиночные цели и скопления боевой техники "противника". Там же российские штурмовики и их таджикские коллеги учатся оперативно брать опорные пункты незаконных вооруженных формирований.Совместные военные маневры на полигонах РТ стали доброй традицией. Вблизи южного берега реки Пяндж регулярно отрабатывают контртеррористические операции войска Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Общее для стран Центральной Азии и ОДКБ пространство безопасности постоянно адаптируется к внешним угрозам.Так, осенью 2021 года Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО, укрепляющей госграницы в воздушном пространстве – в дополнение к Объединенной системе ПВО СНГ, которая развивается и действует уже более 30 лет. РФ и РТ не имеют общей границы, поэтому на таджикской территории создан специальный район коллективной безопасности.Враг не дремлетДислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В составе РВБ – мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.С 2021 года российская база интенсивно пополняется новыми вооружениями и опциями, это – десятки модернизированных танков Т-72Б3М, новые БМП-2М и БТР-82А, противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", всепогодные зенитные комплексы "Верба", могущественные снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, техника тылового и технического обеспечения.Артиллерийская канонада на военных полигонах РТ напоминает боевикам различных террористических группировок, что севернее Пянджа и Амударьи они будут гарантированно уничтожены – "сирийский сценарий" не пройдет. Здесь надо иметь ввиду, что Таджикистану угрожают не какие-то абстрактные джихадисты, а реальные сограждане, которые в предыдущие лихие десятилетия в составе террористических группировок участвовали в боевых действиях в Афганистане, Ираке, Сирии и ряде других горячих точек.Определенную тревогу внушает излишняя озабоченность географически удаленных стран Запада национальной безопасностью Таджикистана и всей Центральной Азии, традиционным дружественным влиянием РФ и КНР. Американское издание The Diplomat пристрастно анализирует подписанную 31 марта лидерами Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана Худжандскую декларацию о вечной дружбе, официально закрепившую точку стыка государственных границ трех республик в Ферганской долине. И акцентирует: "Пограничные соглашения примечательны тем, что они были организованы без внешнего посредничества региональных держав России и Китая".Будто бы Москва и Пекин "сдерживают" Центральную Азию, не заинтересованы в мире, или мешают укреплению региональной безопасности. Будто бы джихадизм, терроризм, экстремизм, наркотрафик и другие угрозы не являются порождением агрессивной внешней политики Запада – в Южной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/chto-obeschaet-ukraine-koalitsiya-zhelayuschikh-v-parizhe-1054260021.html

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