Российско-таджикские маневры на полигоне "Харб-Майдон": против кого
11:31 09.04.2025 (обновлено: 12:46 09.04.2025)
© Foto / Пресс-служба ЦВО / Перейти в фотобанкРоссийские подразделения завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон
© Foto / Пресс-служба ЦВО/
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Совместные маневры войск России и Таджикистана в Хатлонской области укрепляют госграницы РТ, упреждают военные угрозы и проекцию террористической активности экстремистских группировок в страны Центральной Азии, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Российско-таджикская группировка войск 7–11 апреля решает задачи антитеррористического учения на полигоне "Харб-Майдон", в горно-пустынной местности Хатлонской области на юге Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном. В ходе маневров совершенствуются общие подходы национальных армий к ведению боевых действий на Южном стратегическом направлении.
Активная фаза учений посвящена прикрытию госграницы РТ, ликвидации незаконных вооруженных формирований в приграничье, и уничтожению прорвавшихся бандгрупп.Подразделения 201-й РВБ для участия в совместном учении еще 4 апреля начали перегруппировку, затем совершили марш по горам Таджикистана протяженностью более 250 км. В составе колонн военной и спецтехники на полигон "Харб-Майдон" своим ходом прибыли танки Т-72Б3М, БТР-82А, РСЗО "Град" и "Ураган", САУ "Акация" и другие.
Основу российского контингента составляют разведывательные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Задействованы специалисты связи, операторы разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов, мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Привлеченные силы и средства свидетельствуют: российско-таджикская группировка серьезно готовится к выполнению боевых задач.
С учетом современного опыта в зоне СВО, операторы FPV-дронов 201-й РВБ регулярно отрабатывают уничтожение условных целей в горах Таджикистана – выполняют полеты с полезной нагрузкой, уничтожают одиночные цели и скопления боевой техники "противника". Там же российские штурмовики и их таджикские коллеги учатся оперативно брать опорные пункты незаконных вооруженных формирований.
28 марта, 09:00
Совместные военные маневры на полигонах РТ стали доброй традицией. Вблизи южного берега реки Пяндж регулярно отрабатывают контртеррористические операции войска Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Общее для стран Центральной Азии и ОДКБ пространство безопасности постоянно адаптируется к внешним угрозам.
Так, осенью 2021 года Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО, укрепляющей госграницы в воздушном пространстве – в дополнение к Объединенной системе ПВО СНГ, которая развивается и действует уже более 30 лет. РФ и РТ не имеют общей границы, поэтому на таджикской территории создан специальный район коллективной безопасности.
Враг не дремлет
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В составе РВБ – мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
С 2021 года российская база интенсивно пополняется новыми вооружениями и опциями, это – десятки модернизированных танков Т-72Б3М, новые БМП-2М и БТР-82А, противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", всепогодные зенитные комплексы "Верба", могущественные снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, техника тылового и технического обеспечения.
Победу на поле боя куют профессионалы. Мотострелки 201-й РВБ регулярно проводят тренировки по противодействию терроризму, отражению атак диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на военные объекты соединения. В этом нет излишней предосторожности. Тишина на южном берегу Пянджа всегда обманчива, а противник способен изощренно использовать прокси-войска с любого направления. Здесь уместно вспомнить недавние украинский и сирийский сюжеты, а также массовые протесты в Горном Бадахшане (весной 2022 года), которые власти Таджикистана справедливо расценили как террористическую атаку.
Артиллерийская канонада на военных полигонах РТ напоминает боевикам различных террористических группировок, что севернее Пянджа и Амударьи они будут гарантированно уничтожены – "сирийский сценарий" не пройдет. Здесь надо иметь ввиду, что Таджикистану угрожают не какие-то абстрактные джихадисты, а реальные сограждане, которые в предыдущие лихие десятилетия в составе террористических группировок участвовали в боевых действиях в Афганистане, Ираке, Сирии и ряде других горячих точек.
Определенную тревогу внушает излишняя озабоченность географически удаленных стран Запада национальной безопасностью Таджикистана и всей Центральной Азии, традиционным дружественным влиянием РФ и КНР. Американское издание The Diplomat пристрастно анализирует подписанную 31 марта лидерами Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана Худжандскую декларацию о вечной дружбе, официально закрепившую точку стыка государственных границ трех республик в Ферганской долине. И акцентирует: "Пограничные соглашения примечательны тем, что они были организованы без внешнего посредничества региональных держав России и Китая".
Будто бы Москва и Пекин "сдерживают" Центральную Азию, не заинтересованы в мире, или мешают укреплению региональной безопасности. Будто бы джихадизм, терроризм, экстремизм, наркотрафик и другие угрозы не являются порождением агрессивной внешней политики Запада – в Южной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
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