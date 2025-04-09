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Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере

Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере

Sputnik Абхазия

Как повысить доходность объектов за счет сервиса, какие новшества уже появились в абхазских отелях, чего не хватает, в эфире радио Sputnik рассказал... 09.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-09T12:45+0300

2025-04-09T12:45+0300

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Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере Sputnik Абхазия Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере

Отельный бизнес в Абхазии сейчас чувствует себя лучше, отметил Епишин, что объясняется тем, что в стране закончился политический цикл, все страсти улеглись, началась стабильная работа. "Гости очень реагируют на подобные вещи. Когда стало все спокойно, стало прогнозируемо, соответственно и бизнес, и потенциальные туристы вздохнули с облегчением и уже с удовольствием бронируют летний отдых в Абхазии", – сказал эксперт.Повышение спроса, раскрутка отелей на потенциальные рынки – это один из нескольких путей повышения среднего чека на турпоездки в Абхазию. Необходимо проводить рекламные кампании, подключать максимальное количество интернет-каналов, работать с крупными туроператорами. Подробности слушайте в подкасте.

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