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Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере
Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере
Sputnik Абхазия
Как повысить доходность объектов за счет сервиса, какие новшества уже появились в абхазских отелях, чего не хватает, в эфире радио Sputnik рассказал... 09.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-09T12:45+0300
2025-04-09T12:45+0300
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Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере
Sputnik Абхазия
Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере
Отельный бизнес в Абхазии сейчас чувствует себя лучше, отметил Епишин, что объясняется тем, что в стране закончился политический цикл, все страсти улеглись, началась стабильная работа. "Гости очень реагируют на подобные вещи. Когда стало все спокойно, стало прогнозируемо, соответственно и бизнес, и потенциальные туристы вздохнули с облегчением и уже с удовольствием бронируют летний отдых в Абхазии", – сказал эксперт.Повышение спроса, раскрутка отелей на потенциальные рынки – это один из нескольких путей повышения среднего чека на турпоездки в Абхазию. Необходимо проводить рекламные кампании, подключать максимальное количество интернет-каналов, работать с крупными туроператорами. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, турбаза, отели, отдых в абхазии, россия, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отели, отдых в абхазии, россия, аудио
Турбаза: отельер о соотношении цены и качества в абхазской турсфере
12:45 09.04.2025 (обновлено: 13:03 09.04.2025)
Как повысить доходность объектов за счет сервиса, какие новшества уже появились в абхазских отелях, чего не хватает, в эфире радио Sputnik рассказал управляющий гостиничным комплексом Алексей Епишин.
Отельный бизнес в Абхазии сейчас чувствует себя лучше, отметил Епишин, что объясняется тем, что в стране закончился политический цикл, все страсти улеглись, началась стабильная работа.
"Гости очень реагируют на подобные вещи. Когда стало все спокойно, стало прогнозируемо, соответственно и бизнес, и потенциальные туристы вздохнули с облегчением и уже с удовольствием бронируют летний отдых в Абхазии", – сказал эксперт.
Повышение спроса, раскрутка отелей на потенциальные рынки – это один из нескольких путей повышения среднего чека на турпоездки в Абхазию. Необходимо проводить рекламные кампании, подключать максимальное количество интернет-каналов, работать с крупными туроператорами.
Подробности слушайте в подкасте
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