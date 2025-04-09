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Ушел из жизни кинодраматург Леонид Махкамов
Ушел из жизни кинодраматург Леонид Махкамов
Sputnik Абхазия
Леонид Махкамов – сценарист фильма о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, представитель Госфильмфонда России в республике. 09.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-09T11:16+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Скончался кинодраматург, сценарист фильма "Владислав Ардзинба. Драма победителя" Леонид Махкамов. Ему был 81 год. Махкамов также был представителем Госфильмфонда России в Абхазии. Народный артист республики Кесоу Хагба подчеркнул, что Махкамов глубоко ощущал дух абхазской борьбы за независимость, изучал историю страны, читал национальную литературу и поэзию.Историк Аслан Авидзба вместе с Махкамовым работал над документальным фильмом о Владиславе Ардзинба. Он подчеркнул, что кинодраматург был автором и идейным вдохновителем проекта "Наш Владислав", написал сценарий к художественному фильму об Отечественной войне в Абхазии "Антигона из Пицунды"."Это был человек в подлинном смысле слова, эта была субстанция, субстанция добра и человечности; таким он и останется… Уход Леонида Алиевича большая потеря не только для его друзей в Абхазии, но и для все нашей страны, за которую он переживал и для продвижения которой делал все, что мог", – отметил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171011/xagba-zriteli-plakali-smotrya-film-ob-ardzinba-na-festivale-rossiya-1022084971.html
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Ушел из жизни кинодраматург Леонид Махкамов
11:16 09.04.2025 (обновлено: 12:46 09.04.2025)
Леонид Махкамов – сценарист фильма о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, представитель Госфильмфонда России в республике.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Скончался кинодраматург, сценарист фильма "Владислав Ардзинба. Драма победителя" Леонид Махкамов.
Махкамов также был представителем Госфильмфонда России в Абхазии. Народный артист республики Кесоу Хагба подчеркнул, что Махкамов глубоко ощущал дух абхазской борьбы за независимость, изучал историю страны, читал национальную литературу и поэзию.
"Это был один из самых искренних и преданных друзей Абхазии и абхазского народа. Встречи, общение и совместная работа с ним приносили огромную радость и удовольствие", – подчеркнул он.
Историк Аслан Авидзба вместе с Махкамовым работал над документальным фильмом о Владиславе Ардзинба. Он подчеркнул, что кинодраматург был автором и идейным вдохновителем проекта "Наш Владислав", написал сценарий к художественному фильму об Отечественной войне в Абхазии "Антигона из Пицунды".
"Это был человек в подлинном смысле слова, эта была субстанция, субстанция добра и человечности; таким он и останется… Уход Леонида Алиевича большая потеря не только для его друзей в Абхазии, но и для все нашей страны, за которую он переживал и для продвижения которой делал все, что мог", – отметил он.