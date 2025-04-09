Защитник Кавказа: о военном пути ветерана Великой Отечественной Расима Отырба
10:25 09.04.2025 (обновлено: 10:48 09.04.2025)
© Фото : из архива семьи ОтырбаОтырба Расим Махазович
© Фото : из архива семьи Отырба
Подписаться
Sputnik
Одним из защитников Родины в годы Великой Отечественной войны был уроженец села Аацы Расим Отырба.
Ему было всего 19 лет, когда началась война. Его боевой путь был очень тяжелым и насыщенным. Несмотря на юный возраст, его назначили командиром минометного взвода.
Рота Отырба участвовала в защите Грозного, Моздока и других населенных пунктов Северного Кавказа.
В ноябре 1943 года Расим Отырба высадился в составе десанта в Керчи. Он вспоминал те дни как самые тяжелые. Пять с половиной месяцев Отырба участвовал в боях за этот город. Всего же противостояние Красной армии и войск Вермахта в Керчи продолжалось два с половиной года и стало одной из самых трагических страниц войны.
Расим Отырба вспоминал случай, произошедший с ним во время керченской операции. Его включили в отряд из 11 человек, который должны были забросить в тыл врага на несколько дней для сбора информации. Но в последний момент командир батальона изменил решение и отправил Расима Махазовича на другое задание, несмотря на его возражения и желание идти в немецкий тыл с разведгруппой.
© Фото : из архива семьи ОтырбаОтырба Расим Махазович
Отырба Расим Махазович
© Фото : из архива семьи Отырба
С того задания не вернулся никто. Для Расима Отырба это стало потрясением. Он считал, что Бог, видимо, уготовил ему длинную жизнь, и он доживет до ста лет, но вскоре получил ранение в голову и попал в Анапский госпиталь. Поправился и через месяц снова отправился на фронт.
В 1944 году его перевели в артиллерийский полк 2-го Украинского фронта. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта.
Среди однополчан за присущие ему быстроту действий и сообразительность Расим Отырба получил прозвище "мессершмитт" по аналогии с немецким реактивным истребителем. После освобождения Крыма Расим Махазович участвовал в боях за Будапешт.
Там снова был ранен. Из грузинского госпиталя вернулся на фронт за пять дней до Победы.
После войны Расим Отырба продолжил служить в армии. Сначала в Тбилиси, потом в Берлине. Советский сектор столицы Германии, разделенной на несколько зон оккупации, был закрытой территорией, туда не разрешалось брать семью. Расиму Махазовичу пришлось оставить жену Анну и двоих детей в родном селе Аацы на долгие пять лет. В 1958 году он вернулся на родину в звании майора.
© Фото : из архива семьи ОтырбаОтырба Расим Махазович, Берлин 1953 год
Отырба Расим Махазович, Берлин 1953 год
© Фото : из архива семьи Отырба
Ветерана не стало в 2016 году. Ему было 94 года. Он воспитал шестерых детей, увидел внуков и правнуков. За проявленные мужество, храбрость, самоотверженность на фронте был награжден орденами “Красной Звезды” и "Красного Знамени", медалью "За отвагу”, орденами Отечественной войны I, II и III степеней, медалями "За освобождение Будапешта" и "За победу над Германией".