https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/zaschitnik-kavkaza-o-voennom-puti-veterana-velikoy-otechestvennoy-rasima-otyrba-1054401631.html

Защитник Кавказа: о военном пути ветерана Великой Отечественной Расима Отырба

Защитник Кавказа: о военном пути ветерана Великой Отечественной Расима Отырба

Sputnik Абхазия

Sputnik 09.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-09T10:25+0300

2025-04-09T10:25+0300

2025-04-09T10:48+0300

великая победа — 80

вов

история

абхазия

лица победы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101815/50/1018155088_0:66:627:419_1920x0_80_0_0_64de0988b2bb7363d6ec9bb3229d72e1.jpg

SputnikОдним из защитников Родины в годы Великой Отечественной войны был уроженец села Аацы Расим Отырба.Ему было всего 19 лет, когда началась война. Его боевой путь был очень тяжелым и насыщенным. Несмотря на юный возраст, его назначили командиром минометного взвода.Рота Отырба участвовала в защите Грозного, Моздока и других населенных пунктов Северного Кавказа.Расим Отырба вспоминал случай, произошедший с ним во время керченской операции. Его включили в отряд из 11 человек, который должны были забросить в тыл врага на несколько дней для сбора информации. Но в последний момент командир батальона изменил решение и отправил Расима Махазовича на другое задание, несмотря на его возражения и желание идти в немецкий тыл с разведгруппой.С того задания не вернулся никто. Для Расима Отырба это стало потрясением. Он считал, что Бог, видимо, уготовил ему длинную жизнь, и он доживет до ста лет, но вскоре получил ранение в голову и попал в Анапский госпиталь. Поправился и через месяц снова отправился на фронт.В 1944 году его перевели в артиллерийский полк 2-го Украинского фронта. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта.Среди однополчан за присущие ему быстроту действий и сообразительность Расим Отырба получил прозвище "мессершмитт" по аналогии с немецким реактивным истребителем. После освобождения Крыма Расим Махазович участвовал в боях за Будапешт. Там снова был ранен. Из грузинского госпиталя вернулся на фронт за пять дней до Победы.После войны Расим Отырба продолжил служить в армии. Сначала в Тбилиси, потом в Берлине. Советский сектор столицы Германии, разделенной на несколько зон оккупации, был закрытой территорией, туда не разрешалось брать семью. Расиму Махазовичу пришлось оставить жену Анну и двоих детей в родном селе Аацы на долгие пять лет. В 1958 году он вернулся на родину в звании майора.Ветерана не стало в 2016 году. Ему было 94 года. Он воспитал шестерых детей, увидел внуков и правнуков. За проявленные мужество, храбрость, самоотверженность на фронте был награжден орденами “Красной Звезды” и "Красного Знамени", медалью "За отвагу”, орденами Отечественной войны I, II и III степеней, медалями "За освобождение Будапешта" и "За победу над Германией".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

вов, история, абхазия, лица победы