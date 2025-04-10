https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/achba-rasskazal-o-prioritetnykh-proektakh-po-programme-razvitie-selskogo-khozyaystva-1054418839.html
Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства"
Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства"
Sputnik Абхазия
Программа "Развитие сельского хозяйства" реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов... 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T14:18+0300
2025-04-10T14:18+0300
2025-04-10T14:18+0300
радио
подкасты
село
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0a/1054418675_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e443efac1fe3b9cf5996fc7d56325b15.jpg
Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства" на 2025 год
Sputnik Абхазия
Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства" на 2025 год
Программа "Развитие сельского хозяйства" реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов производства, развития фермерских хозяйств и обеспечения занятости сельчан. В 2024 году одобрили 353 проекта на 135 млн рублей. Как реализуется программа на этот год, об этом в эфире радио Sputnik рассказал секретарь комиссии Минсельхоза Теваз Ачба.В Минсельхозе состоялось первое заседании комиссии по программе "Развитие сельского хозяйства". Ачба рассказал, как утверждается состав комиссии и кто вошел в нее в этом году. Он также отметил, что на 2025 год подано уже 479 проектов на сумму 271 миллион рублей. Приоритет отдан проектам по растениеводству, птицеводству, пчеловодству.Слушайте подкаст.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0a/1054418675_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_6ace888eaab5349845638c707a19789f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, село, аудио
Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства"
Программа "Развитие сельского хозяйства" реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов производства, развития фермерских хозяйств и обеспечения занятости сельчан. В 2024 году одобрили 353 проекта на 135 млн рублей. Как реализуется программа на этот год, об этом в эфире радио Sputnik рассказал секретарь комиссии Минсельхоза Теваз Ачба.
В Минсельхозе состоялось первое заседании комиссии по программе "Развитие сельского хозяйства". Ачба рассказал, как утверждается состав комиссии и кто вошел в нее в этом году. Он также отметил, что на 2025 год подано уже 479 проектов на сумму 271 миллион рублей. Приоритет отдан проектам по растениеводству, птицеводству, пчеловодству.