https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/achba-rasskazal-o-prioritetnykh-proektakh-po-programme-razvitie-selskogo-khozyaystva-1054418839.html

Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства"

Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства"

Sputnik Абхазия

Программа "Развитие сельского хозяйства" реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов... 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T14:18+0300

2025-04-10T14:18+0300

2025-04-10T14:18+0300

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Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства" на 2025 год Sputnik Абхазия Ачба рассказал о приоритетных проектах по программе "Развитие сельского хозяйства" на 2025 год

Программа "Развитие сельского хозяйства" реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов производства, развития фермерских хозяйств и обеспечения занятости сельчан. В 2024 году одобрили 353 проекта на 135 млн рублей. Как реализуется программа на этот год, об этом в эфире радио Sputnik рассказал секретарь комиссии Минсельхоза Теваз Ачба.В Минсельхозе состоялось первое заседании комиссии по программе "Развитие сельского хозяйства". Ачба рассказал, как утверждается состав комиссии и кто вошел в нее в этом году. Он также отметил, что на 2025 год подано уже 479 проектов на сумму 271 миллион рублей. Приоритет отдан проектам по растениеводству, птицеводству, пчеловодству.Слушайте подкаст.

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