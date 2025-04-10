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Более 40 украинских дронов сбили над Россией с вечера 9 апреля
Более 40 украинских дронов сбили над Россией с вечера 9 апреля
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T09:00+0300
2025-04-10T09:00+0300
2025-04-10T10:58+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Средства ПВО уничтожили 42 украинских БпЛА над российскими регионами за период с 20:15 9 апреля по 06:00 10 апреля, сообщили в Минобороны РФ. Над Брянской областью сбили 13 беспилотников, 12 – над Калужской.Семь дронов уничтожили над Курской областью, по четыре — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Орловской областью и Московским регионом. Кроме того, примерно в 07:05 над Курской областью уничтожили еще 6 украинских дронов.
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Более 40 украинских дронов сбили над Россией с вечера 9 апреля
09:00 10.04.2025 (обновлено: 10:58 10.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Средства ПВО уничтожили 42 украинских БпЛА над российскими регионами за период с 20:15 9 апреля по 06:00 10 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 13 беспилотников, 12 – над Калужской.
Семь дронов уничтожили над Курской областью, по четыре — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Орловской областью и Московским регионом.
Кроме того, примерно в 07:05 над Курской областью уничтожили еще 6 украинских дронов.