https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/bolee-40-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-s-vechera-9-aprelya-1054414379.html

Более 40 украинских дронов сбили над Россией с вечера 9 апреля

Более 40 украинских дронов сбили над Россией с вечера 9 апреля

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Средства ПВО уничтожили 42 украинских БпЛА над российскими регионами за период с 20:15 9 апреля по 06:00 10 апреля, сообщили в Минобороны РФ. Над Брянской областью сбили 13 беспилотников, 12 – над Калужской.Семь дронов уничтожили над Курской областью, по четыре — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Орловской областью и Московским регионом. Кроме того, примерно в 07:05 над Курской областью уничтожили еще 6 украинских дронов.

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