https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/glavnyy-chetverg-kvekveskiri-ob-obrazovanii-i-vospitatelnoy-rabote-v-ochamchyrskom-rayone--1054420626.html

Главный четверг: Квеквескири об образовании и воспитательной работе в Очамчырском районе

Главный четверг: Квеквескири об образовании и воспитательной работе в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

Заместитель заведующего по воспитательной работе и идеологии при отделе образования администрации Очамчырского района Лейла Квеквескири в эфире радио Sputnik... 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T17:45+0300

2025-04-10T17:45+0300

2025-04-10T17:45+0300

радио

абхазия

образование

воспитание

школьники

память

вов

главный четверг

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Главный четверг: Квеквескири об образовании и воспитательной работе в Очамчырском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Квеквескири об образовании и воспитательной работе в Очамчырском районе

Заместитель заведующего по воспитательной работе и идеологии при отделе образования администрации Очамчырского района Лейла Квеквескири в эфире радио Sputnik рассказала, как решаются вопросы в сфере образования, о работе по идеологическому воспитанию и проектах, которые осуществляются с вовлечением молодежи и школьников.Квеквескири рассказала о ряде мероприятий воспитательного характера, организованных в районе к 80-летию Великой Победы, о важности сохранения героического исторического наследия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, образование, воспитание, школьники, память, вов, главный четверг, аудио