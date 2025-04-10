https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/posrednik-melkumov-o-zakonodatelstve-abkhazii-v-zaschitu-zapovednikov--1054410468.html
Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников
Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников
Sputnik Абхазия
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в интервью радио Sputnik рассказал, для чего в Абхазии разрабатывают нормативно-правовые... 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T11:51+0300
2025-04-10T11:51+0300
2025-04-10T11:51+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
пицунда-мюссерский заповедник
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
заповедники
леса
экология
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/09/1054410295_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_418773cea708ec8ac5f98a137184ccb9.jpg
Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников
Sputnik Абхазия
Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников
Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Речь идет о вопросах определения границ заповедников и парка, соблюдении правового режима лицами, которые осуществляют деятельность на особо охраняемых природных территориях. Какая сейчас ситуация и что необходимо менять, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/09/1054410295_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_5e0df9e53bcfbbce7f813bb013fbbc65.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, леса, экология, аудио
подкасты, посредник, абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, леса, экология, аудио
Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в интервью радио Sputnik рассказал, для чего в Абхазии разрабатывают нормативно-правовые акты о деятельности заповедников.
Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Речь идет о вопросах определения границ заповедников и парка, соблюдении правового режима лицами, которые осуществляют деятельность на особо охраняемых природных территориях. Какая сейчас ситуация и что необходимо менять, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.