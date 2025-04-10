https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/posrednik-melkumov-o-zakonodatelstve-abkhazii-v-zaschitu-zapovednikov--1054410468.html

Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников

Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников

Sputnik Абхазия

Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в интервью радио Sputnik рассказал, для чего в Абхазии разрабатывают нормативно-правовые... 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T11:51+0300

2025-04-10T11:51+0300

2025-04-10T11:51+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

пицунда-мюссерский заповедник

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

заповедники

леса

экология

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/09/1054410295_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_418773cea708ec8ac5f98a137184ccb9.jpg

Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников Sputnik Абхазия Посредник: Мелкумов о законодательстве Абхазии в защиту заповедников

Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Речь идет о вопросах определения границ заповедников и парка, соблюдении правового режима лицами, которые осуществляют деятельность на особо охраняемых природных территориях. Какая сейчас ситуация и что необходимо менять, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, леса, экология, аудио