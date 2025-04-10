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Реабилитационный центр для детей с онкологией и ОВЗ появится в Очамчыре
Реабилитационный центр для детей с онкологией и ОВЗ появится в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Центр будет открыт в здании бывшего детского сада, в котором провели ремонт, его необходимо укомплектовать специальным оборудованием. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T18:02+0300
2025-04-10T18:02+0300
2025-04-10T18:02+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Реабилитационный центр для детей с онкологией и ограниченными возможностями здоровья появится в Очамчыре, сообщили в пресс-службе президента Абхазии. Сегодня центр посетили президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. Зантария попросил их оказать поддержку в привлечении специалистов для подбора оборудования — тренажеров, вертикализаторов и многого другого. "К сожалению, в республике немало детей, нуждающихся в реабилитации. То что вы делаете — это особая поддержка государству и проявление заботы о детях. Благодарю вас за все. Государство, безусловно, будет и дальше оказывать помощь, но ваш шаг является примером для подражания", — подчеркнул Гунба.
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абхазия, новости
Реабилитационный центр для детей с онкологией и ОВЗ появится в Очамчыре
Центр будет открыт в здании бывшего детского сада, в котором провели ремонт, его необходимо укомплектовать специальным оборудованием.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik
. Реабилитационный центр для детей с онкологией и ограниченными возможностями здоровья появится в Очамчыре, сообщили
в пресс-службе президента Абхазии.
Его на собственные средства строит депутат Парламента Абхазии Резо Зантария в память о своем ребенке, скончавшемся из-за онкологии. В центре планируется организовать индивидуальный подход к детям с различными заболеваниями.
Сегодня центр посетили президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. Зантария попросил их оказать поддержку в привлечении специалистов для подбора оборудования — тренажеров, вертикализаторов и многого другого.
"К сожалению, в республике немало детей, нуждающихся в реабилитации. То что вы делаете — это особая поддержка государству и проявление заботы о детях. Благодарю вас за все. Государство, безусловно, будет и дальше оказывать помощь, но ваш шаг является примером для подражания", — подчеркнул Гунба.