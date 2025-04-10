https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/reabilitatsionnyy-tsentr-dlya-detey-s-onkologiey-i-ovz-poyavitsya-v-ochamchyre-1054429274.html

Реабилитационный центр для детей с онкологией и ОВЗ появится в Очамчыре

Реабилитационный центр для детей с онкологией и ОВЗ появится в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Центр будет открыт в здании бывшего детского сада, в котором провели ремонт, его необходимо укомплектовать специальным оборудованием. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T18:02+0300

2025-04-10T18:02+0300

2025-04-10T18:02+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Реабилитационный центр для детей с онкологией и ограниченными возможностями здоровья появится в Очамчыре, сообщили в пресс-службе президента Абхазии. Сегодня центр посетили президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. Зантария попросил их оказать поддержку в привлечении специалистов для подбора оборудования — тренажеров, вертикализаторов и многого другого. "К сожалению, в республике немало детей, нуждающихся в реабилитации. То что вы делаете — это особая поддержка государству и проявление заботы о детях. Благодарю вас за все. Государство, безусловно, будет и дальше оказывать помощь, но ваш шаг является примером для подражания", — подчеркнул Гунба.

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