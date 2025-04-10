https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zhuravka-v-sumskoy-oblasti-1054420305.html

Российские войска освободили населенный пункт Журавка в Сумской области

Российские войска освободили населенный пункт Журавка в Сумской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Журавка в Сумской области, сообщили в Минобороны. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T15:55+0300

2025-04-10T15:55+0300

2025-04-10T15:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

донбасс

украина

россия

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054284678_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8a4e21e93e7335ece605ff9ad36c0cbd.jpg

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Журавка в Сумской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, ведомство сообщило о результатах деятельности российских войск в зоне военной спецоперации.Так, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 200 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 812 БпЛА, 601 ЗРК, 22 752 танка и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины РСЗО, 23 434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 876 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/svo-rossiyskiy-udar-po-kievu--signal-mirotvortsam-es-1054385769.html

донбасс

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, донбасс, украина, россия, министерство обороны рф