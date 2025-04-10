https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/soglashenie-o-besposhlinnoy-torgovle-obsudili-gunba-i-gagloev-1054429484.html
Соглашение о беспошлинной торговле обсудили Гунба и Гаглоев
Соглашение о беспошлинной торговле обсудили Гунба и Гаглоев
Sputnik Абхазия
Соглашение позволит расширить экспорт товаров и привлечь к торговле новых производителей. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T18:32+0300
2025-04-10T18:32+0300
2025-04-10T18:34+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/31/1024663161_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c9c0337f8be0d9cf14937de37fd03d0f.jpg
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Абхазии и Южной Осетии Бадры Гунба и Алана Гаглоева, сообщили в пресс-службе главы государства.Гунба в телефонном разговоре подчеркнул значимость документа и отметил, что абхазская сторона будет готова подписать его после формирования состава Кабмина.Документ ранее обсудили на рабочем совещании по вопросам социально-экономического развития Южной Осетии, в котором принял участие Гаглоев. В Абхазии уже продаются товары из Южной Осетии, в том числе пиво и минеральная вода. Соглашение позволит увеличить экспорт и привлечь новых производителей. По мнению Гаглоева, вывозить в республику можно также продукцию камнеперерабатывающего завода и завода по переработке сельхозпродукции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/31/1024663161_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8e23bb00ab55b9c65a739bb3e44795fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Соглашение о беспошлинной торговле обсудили Гунба и Гаглоев
18:32 10.04.2025 (обновлено: 18:34 10.04.2025)
Соглашение позволит расширить экспорт товаров и привлечь к торговле новых производителей.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Состоялся телефонный разговор президентов Абхазии и Южной Осетии Бадры Гунба и Алана Гаглоева, сообщили
в пресс-службе главы государства.
Они обсудили подписание Соглашения о беспошлинной торговле, которое должны разработать правительства обеих республик.
Гунба в телефонном разговоре подчеркнул значимость документа и отметил, что абхазская сторона будет готова подписать его после формирования состава Кабмина.
Документ ранее обсудили на рабочем совещании по вопросам социально-экономического развития Южной Осетии, в котором принял участие Гаглоев.
В Абхазии уже продаются товары из Южной Осетии, в том числе пиво и минеральная вода. Соглашение позволит увеличить экспорт и привлечь новых производителей. По мнению Гаглоева, вывозить в республику можно также продукцию камнеперерабатывающего завода и завода по переработке сельхозпродукции.