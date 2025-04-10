https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/soglashenie-o-besposhlinnoy-torgovle-obsudili-gunba-i-gagloev-1054429484.html

Соглашение о беспошлинной торговле обсудили Гунба и Гаглоев

Соглашение о беспошлинной торговле обсудили Гунба и Гаглоев

Sputnik Абхазия

Соглашение позволит расширить экспорт товаров и привлечь к торговле новых производителей. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T18:32+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Абхазии и Южной Осетии Бадры Гунба и Алана Гаглоева, сообщили в пресс-службе главы государства.Гунба в телефонном разговоре подчеркнул значимость документа и отметил, что абхазская сторона будет готова подписать его после формирования состава Кабмина.Документ ранее обсудили на рабочем совещании по вопросам социально-экономического развития Южной Осетии, в котором принял участие Гаглоев. В Абхазии уже продаются товары из Южной Осетии, в том числе пиво и минеральная вода. Соглашение позволит увеличить экспорт и привлечь новых производителей. По мнению Гаглоева, вывозить в республику можно также продукцию камнеперерабатывающего завода и завода по переработке сельхозпродукции.

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