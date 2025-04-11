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Музей Боевой Славы планируют открыть в Очамчыре

Музей Боевой Славы планируют открыть в Очамчыре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Музей Боевой Славы планируют открыть в Очамчыре. 11.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Музей Боевой Славы планируют открыть в Очамчыре. Она уточнила, что скоро начнется процесс согласования с Министерством культуры, закладку первого камня хотят приурочить к юбилейной дате, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. "Пока все делается на добровольных началах, мы будем работать, собирать документы юридические, а там, возможно, на нас обратят внимание, и все-таки начнется строительство музея. А пока отведено помещение, где мы будем уже собирать материалы", – уточнила она.

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