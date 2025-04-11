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Такие обстоятельства: Бжания и Терзян о концерте абхазских артистов в Саратове
Такие обстоятельства: Бжания и Терзян о концерте абхазских артистов в Саратове
Sputnik Абхазия
Концерт фортепианного дуэта Piano Duo и Государственного камерного оркестра Абхазии состоялся в Самаре. Какая музыка прозвучала для слушателей в Самарской... 11.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-11T10:45+0300
2025-04-11T10:45+0300
2025-04-11T12:06+0300
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Такие обстоятельства: Бжания и Терзян о концерте абхазских артистов в Саратове
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Бжания и Терзян о концерте абхазских артистов в Саратове
Концерт фортепианного дуэта Piano Duo и Государственного камерного оркестра Абхазии состоялся в Самаре. Какая музыка прозвучала для слушателей в Самарской государственной филармонии и оправдались ли ожидания от выступления, в эфире радио Sputnik рассказали Народная артистка Абхазии, участница дуэта Piano Duo Нинель Бжания и художественный руководитель, главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии, Народный артист республики Давид Терзян.Выступление проходило в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии".Музыканты рассказали, насколько важны гастроли, о значении культурного обмена для саморазвития.Подробности слушайте в подкасте.
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абхазия, культура, музыка, гастроли, выступления, подкасты, аудио
абхазия, культура, музыка, гастроли, выступления, подкасты, аудио
Концерт фортепианного дуэта Piano Duo и Государственного камерного оркестра Абхазии состоялся в Самаре. Какая музыка прозвучала для слушателей в Самарской государственной филармонии и оправдались ли ожидания от выступления, в эфире радио Sputnik рассказали Народная артистка Абхазии, участница дуэта Piano Duo Нинель Бжания и художественный руководитель, главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии, Народный артист республики Давид Терзян.
Выступление проходило в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии".
Музыканты рассказали, насколько важны гастроли, о значении культурного обмена для саморазвития.
Подробности слушайте в подкасте
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