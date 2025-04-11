https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/vo-imya-zhizni-kak-abkhaziya-perezhila-1944-god-i-kakoy-vklad-vnesla-v-obschuyu-pobedu--1054445411.html
Во имя жизни: как Абхазия пережила 1944 год и какой вклад внесла в общую Победу
Во имя жизни: как Абхазия пережила 1944 год и какой вклад внесла в общую Победу
Sputnik Абхазия
Историк Нина Стороженко в эфире радио Sputnik рассказала, как проходил военный 1944 год в Абхазии. 11.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-11T18:11+0300
2025-04-11T18:11+0300
2025-04-11T18:12+0300
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Во имя жизни: как Абхазия пережила 1944 год и какой вклад внесла в общую Победу
Sputnik Абхазия
Во имя жизни: как Абхазия пережила 1944 год и какой вклад внесла в общую Победу
О четвертом годе Великой Отечественной войны, о том, какие основные события разворачивались в 1944 году на фронтах, как Абхазия помогала фронту в тылу, какими воинами показали себя выходцы из республики на полях сражений, рассказала историк, методистом столичного Управления образования Нина Стороженко.Слушайте подкаст.
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подкасты, во имя жизни, абхазия, ссср, великая отечественная война, победа, фашизм, 9 мая, день победы, аудио
подкасты, во имя жизни, абхазия, ссср, великая отечественная война, победа, фашизм, 9 мая, день победы, аудио
Во имя жизни: как Абхазия пережила 1944 год и какой вклад внесла в общую Победу
18:11 11.04.2025 (обновлено: 18:12 11.04.2025)
Историк Нина Стороженко в эфире радио Sputnik рассказала, как проходил военный 1944 год в Абхазии.
О четвертом годе Великой Отечественной войны, о том, какие основные события разворачивались в 1944 году на фронтах, как Абхазия помогала фронту в тылу, какими воинами показали себя выходцы из республики на полях сражений, рассказала историк, методистом столичного Управления образования Нина Стороженко.