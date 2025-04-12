https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/iz-abkhazii--v-kosmos-1054453144.html

Из Абхазии — в космос

Из Абхазии — в космос

Sputnik Абхазия

День космонавтики в России и многих странах постсоветского пространства ежегодно отмечают 12 апреля. 12.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-12T13:00+0300

2025-04-12T13:00+0300

2025-04-12T13:48+0300

в абхазии

абхазия

история

космос

день космонавтики

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101789/61/1017896186_0:6:1003:570_1920x0_80_0_0_9206117704e875b5e2695087af081ca8.jpg

О том, как абхазские ученые готовили первых в СССР обезьян-космонавтов, читайте в архивном материале Sputnik.Sputnik, Наала Авидзба Сухумский Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии в обстановке особой секретности принимал участие в развитии космических технологий. Именно его питомцев впервые в СССР отправили на биоспутниках в космос. Заведующая лабораторией высшей нервной деятельности НИИЭПиТа Анна Джокуа непосредственно готовила обезьян-космонавтов для первых четырех полетов с 1983 по 1989 год."Полету биоспутников с обезьянами на борту предшествовала большая подготовительная работа, проводились модельные эксперименты. Были созданы специальные упражнения, которые соответствовали операторской работе космонавтов. Обезьяны выполняли движения, которые полностью имитировали программу полетных экспериментов космонавтов в реальном полете", — рассказывала Анна Джокуа.Обследования космонавтов после возвращения из пилотируемых полетов оставляли у врачей и ученых много невыясненных вопросов. Обезьян отправляли в космос, для того чтобы изучить нарушения функционирования различных систем организма у людей в условиях невесомости. Обезьяны – лабораторный двойник человека. Кроме того, ученые могли вживлять в мышцы и головной мозг макак электроды, подсоединенные к приборам, которые фиксировали состояние физиологических систем организма.В космос макаки-резусы всегда отправлялись в паре. Так они испытывали меньше стресса. Их каждодневные тренировки длились от двух до трех месяцев. Космонавтами становились только крепкие и упитанные животные в возрасте 2,5—3 лет. Ученые подбирали их и по весу. Биоспутники были небольших размеров, и в случае перегрузки их было бы невозможно запустить.Наиболее сообразительных, подготовленных и наиболее адаптируемых обезьян сотрудники Института медико-биологических проблем Минздрава СССР, который занимался полетами обезьян-космонавтов, забирали для вживления электродов и запуска в космос. Территория, откуда производился запуск, как рассказала Анна Джокуа, была для них секреом. Ей известно лишь, что это был полигон Института. Ученые давали своим обезьянам клички в алфавитном порядке. В 1983 году в космосе побывали Абрек и Бион. Два года спустя – Верный и Грозный, а в третий раз на биоспутнике путешествовали Дрема и Ероша. Четвертую пару обезьян сотрудники НИИЭПиТа отдали своим коллегам перед грузино-абхазской войной. Все обезьяны справились в космосе с заданиями и остались живы. Они находились в космосе несколько суток до тех пор, пока работали все вживленные электроды. После этого их возвращали на Землю, где они долгое время оставались под наблюдением ученых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/planeta-obezyan-kak-v-sukhume-sozdavalsya-stareyshiy-primatologicheskiy-tsentr-1052082336.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история, космос, день космонавтики