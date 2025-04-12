Из Абхазии — в космос
13:00 12.04.2025 (обновлено: 13:48 12.04.2025)
© Foto / НИИЭПИТИз Абхазии в космос
© Foto / НИИЭПИТ
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День космонавтики в России и многих странах постсоветского пространства ежегодно отмечают 12 апреля.
О том, как абхазские ученые готовили первых в СССР обезьян-космонавтов, читайте в архивном материале Sputnik.
Sputnik, Наала Авидзба
Сухумский Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии в обстановке особой секретности принимал участие в развитии космических технологий. Именно его питомцев впервые в СССР отправили на биоспутниках в космос. Заведующая лабораторией высшей нервной деятельности НИИЭПиТа Анна Джокуа непосредственно готовила обезьян-космонавтов для первых четырех полетов с 1983 по 1989 год.
"Полету биоспутников с обезьянами на борту предшествовала большая подготовительная работа, проводились модельные эксперименты. Были созданы специальные упражнения, которые соответствовали операторской работе космонавтов. Обезьяны выполняли движения, которые полностью имитировали программу полетных экспериментов космонавтов в реальном полете", — рассказывала Анна Джокуа.
Обследования космонавтов после возвращения из пилотируемых полетов оставляли у врачей и ученых много невыясненных вопросов. Обезьян отправляли в космос, для того чтобы изучить нарушения функционирования различных систем организма у людей в условиях невесомости.
"После полетов космонавты не могут опираться на конечности. Вследствие атрофии от бездействия страдает двигательный аппарат. Поэтому стояла задача на животных узнать, какие механизмы центральной нервной системы дают сбой, чтобы разработать методы реабилитации", — пояснила Анна Джокуа.
Обезьяны – лабораторный двойник человека. Кроме того, ученые могли вживлять в мышцы и головной мозг макак электроды, подсоединенные к приборам, которые фиксировали состояние физиологических систем организма.
© Sputnik / НИИЭПиТТренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
© Sputnik / НИИЭПиТ
В космос макаки-резусы всегда отправлялись в паре. Так они испытывали меньше стресса. Их каждодневные тренировки длились от двух до трех месяцев. Космонавтами становились только крепкие и упитанные животные в возрасте 2,5—3 лет. Ученые подбирали их и по весу. Биоспутники были небольших размеров, и в случае перегрузки их было бы невозможно запустить.
Наиболее сообразительных, подготовленных и наиболее адаптируемых обезьян сотрудники Института медико-биологических проблем Минздрава СССР, который занимался полетами обезьян-космонавтов, забирали для вживления электродов и запуска в космос.
© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
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© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
© Foto / НИИЭПиТТренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
2/3
© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
© Foto / НИИЭПиТТренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
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© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
1/3
© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
2/3
© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
3/3
© Foto / НИИЭПиТ
Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
Территория, откуда производился запуск, как рассказала Анна Джокуа, была для них секреом. Ей известно лишь, что это был полигон Института.
Ученые давали своим обезьянам клички в алфавитном порядке. В 1983 году в космосе побывали Абрек и Бион. Два года спустя – Верный и Грозный, а в третий раз на биоспутнике путешествовали Дрема и Ероша.
Четвертую пару обезьян сотрудники НИИЭПиТа отдали своим коллегам перед грузино-абхазской войной. Все обезьяны справились в космосе с заданиями и остались живы. Они находились в космосе несколько суток до тех пор, пока работали все вживленные электроды. После этого их возвращали на Землю, где они долгое время оставались под наблюдением ученых.
24 августа 2024, 15:22