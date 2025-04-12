https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/novuyu-programmu-sozdadut-v-senezhe-dlya-uchastnikov-komandy-abkhazii-1054460785.html
Новую программу создадут в "Сенеже" для участников "Команды Абхазии"
Новую программу создадут в "Сенеже" для участников "Команды Абхазии"
Sputnik Абхазия
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". 12.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-12T20:07+0300
2025-04-12T20:07+0300
2025-04-12T20:07+0300
в абхазии
абхазия
новости
конкурс "команда абхазии"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054461078_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7c8c6e577571bd33b20e7b18ce48fe8f.jpg
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В мастерской управления "Сенеж" создадут программу специально для участников "Команды Абхазии". Пройти обучение смогут все участники, прошедшие в финал, их более 80 человек. Кроме того, все финалисты получат развернутый разбор своих работ, созданных во время конкурса, от ведущих экспертов. Завтра станут известны имена 20 победителей. У них будет возможности пройти стажировки в федеральных или региональных органах власти в России. "Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054461078_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_eecb7e54a686a98225b3bc58e4ca14df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
Новую программу создадут в "Сенеже" для участников "Команды Абхазии"
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В мастерской управления "Сенеж" создадут программу специально для участников "Команды Абхазии".
Пройти обучение смогут все участники, прошедшие в финал, их более 80 человек.
"Программа станет не просто образовательным курсом, а основой для создания в Абхазии сообщества лидеров, способных проектировать будущее республики на основе сильных управленческих решений и культурной идентичности", — подчеркнул гендиректор платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.
Кроме того, все финалисты получат развернутый разбор своих работ, созданных во время конкурса, от ведущих экспертов.
Завтра станут известны имена 20 победителей. У них будет возможности пройти стажировки в федеральных или региональных органах власти в России.
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".
Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.