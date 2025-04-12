https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/novuyu-programmu-sozdadut-v-senezhe-dlya-uchastnikov-komandy-abkhazii-1054460785.html

Новую программу создадут в "Сенеже" для участников "Команды Абхазии"

Новую программу создадут в "Сенеже" для участников "Команды Абхазии"

Sputnik Абхазия

"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". 12.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-12T20:07+0300

2025-04-12T20:07+0300

2025-04-12T20:07+0300

в абхазии

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новости

конкурс "команда абхазии"

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В мастерской управления "Сенеж" создадут программу специально для участников "Команды Абхазии". Пройти обучение смогут все участники, прошедшие в финал, их более 80 человек. Кроме того, все финалисты получат развернутый разбор своих работ, созданных во время конкурса, от ведущих экспертов. Завтра станут известны имена 20 победителей. У них будет возможности пройти стажировки в федеральных или региональных органах власти в России. "Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.

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