https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/vystavka-adgura-dzidzariya-otkrylas-v-sukhume-1054460623.html

Выставка Адгура Дзидзария открылась в Сухуме

Выставка Адгура Дзидзария открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

На выставке, которая будет открыта две недели, представлены 23 наброска, сделанные в разные периоды жизни художника. 12.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-12T18:53+0300

2025-04-12T18:53+0300

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Выставка художника Адгура Дзидзария открылась в "The Wall Gallery" в Сухуме. На ней представлено 23 работы разных периодов, начиная с 90-х. В основном это малая графика, рисунки на картоне или подвернувшихся под руку листах бумаги. По словам самого художника, это не серия и не цикл работ, а спонтанные наброски. Сам он называет их "заметками на полях". "Живопись требует серьезного настроя, это серьезный процесс. А эти работы — маргиналии основного процесса. Зато здесь есть свобода, никакой строгой концепции материала, у меня не было никаких границ, и потому работы обладают определенной раскрепощенностью. И это по-своему интересно", — поделился Адгур Дзидзария. Выставка будет доступна в течение двух недель, вход свободный.

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