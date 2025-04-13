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Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов
Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов
Sputnik Абхазия
Президент Федерации тхэквондо Отар Гогуа гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik. 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T16:24+0300
2025-04-13T16:24+0300
2025-04-13T16:24+0300
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Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов
На международном фестивале по тхэквондо ИТФ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены из Абхазии завоевали 19 золотых, 20 серебряных и 5 бронзовых наград. Команда Абхазии была представлена 45 тхэквондистами, всего турнир собрал 200 спортсменов.О том, как в каких условиях тренируется абхазские спортсмены, какие результаты они показывают на турнирах, в каких районах есть секции по тхэквондо, в эфире радио Sputnik рассказал Президент Федерации Отар Гогуа.Слушайте подкаст.
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дополнительное время, спорт, аудио
дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов
Президент Федерации тхэквондо Отар Гогуа гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik.
На международном фестивале по тхэквондо ИТФ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены из Абхазии завоевали 19 золотых, 20 серебряных и 5 бронзовых наград. Команда Абхазии была представлена 45 тхэквондистами, всего турнир собрал 200 спортсменов.
О том, как в каких условиях тренируется абхазские спортсмены, какие результаты они показывают на турнирах, в каких районах есть секции по тхэквондо, в эфире радио Sputnik рассказал Президент Федерации Отар Гогуа.