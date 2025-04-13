https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/dopolnitelnoe-vremya-o-tkhekvondo-v-abkhazii-i-urovne-sportsmenov--1054410933.html

Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов

Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов

Sputnik Абхазия

Президент Федерации тхэквондо Отар Гогуа гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T16:24+0300

2025-04-13T16:24+0300

2025-04-13T16:24+0300

радио

дополнительное время

спорт

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Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов Sputnik Абхазия Дополнительное время: о тхэквондо в Абхазии и уровне спортсменов

На международном фестивале по тхэквондо ИТФ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены из Абхазии завоевали 19 золотых, 20 серебряных и 5 бронзовых наград. Команда Абхазии была представлена 45 тхэквондистами, всего турнир собрал 200 спортсменов.О том, как в каких условиях тренируется абхазские спортсмены, какие результаты они показывают на турнирах, в каких районах есть секции по тхэквондо, в эфире радио Sputnik рассказал Президент Федерации Отар Гогуа.Слушайте подкаст.

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