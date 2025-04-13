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Культурная афиша Абхазии: театры и пасхальные мероприятия
Культурная афиша Абхазии: театры и пасхальные мероприятия
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Культурная афиша с 14 по 20 апреля. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T21:55+0300
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ВыставкиДо 26 апреля в "The Wall Gallery" в Сухуме - выставка художника Адгура Дзидзария.До 27 апреля - выставка юных художников, организованная совместно с Липецкой худшколой в Доме детского творчества "Айнар". До 8 мая - выставка скульптора Адамура Аршба "AbNILOS", на которой представлены предметы из дерева, в галерее AUADA.Пасхальные мероприятия17 апреля в 13:00 - пасхальная выставка-ярмарка "Праздник сладости" в ресторане "Магнолия" в Сухуме.17 апреля в 17:40 - пасхальный концерт Государственной хоровой капеллы в Новоафонской пещере.16-18 апреля с 10:00 до 18:00 - Пасхальная ярмарка в Сухумском Доме юношества.Театры14 апреля в 19:00 - спектакль "Абхазы мы, абхазы" Государственного Молодежного театра.14 апреля в 19:00 - "Последний из ушедших" в РУСДРАМе. 16 апреля в 19:00 - комедия "Мирандолина" Абхазского драмтеатра.17 апреля в 19:00 - спектакль "В лучах" в РУСДРАМе.
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Культурная афиша Абхазии: театры и пасхальные мероприятия
Культурная афиша с 14 по 20 апреля. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
До 26 апреля в "The Wall Gallery" в Сухуме - выставка художника Адгура Дзидзария.
До 27 апреля - выставка юных художников, организованная совместно с Липецкой худшколой в Доме детского творчества "Айнар".
До 8 мая - выставка скульптора Адамура Аршба "AbNILOS", на которой представлены предметы из дерева, в галерее AUADA.
17 апреля в 13:00 - пасхальная выставка-ярмарка "Праздник сладости" в ресторане "Магнолия" в Сухуме.
17 апреля в 17:40 - пасхальный концерт Государственной хоровой капеллы в Новоафонской пещере.
16-18 апреля с 10:00 до 18:00 - Пасхальная ярмарка в Сухумском Доме юношества.
14 апреля в 19:00 - спектакль "Абхазы мы, абхазы" Государственного Молодежного театра.
14 апреля в 19:00 - "Последний из ушедших" в РУСДРАМе.
16 апреля в 19:00 - комедия "Мирандолина" Абхазского драмтеатра.
17 апреля в 19:00 - спектакль "В лучах" в РУСДРАМе.