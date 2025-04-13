https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/vzaimnyy-interes-zantariya-ob-izdanii-v-severnoy-osetii-sbornika-abkhazskikh-pisateley--1054408788.html

Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей

Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей

Sputnik Абхазия

Сборник стихов 30 абхазских поэтов планируют выпустить в Северной Осетии, рассказал журналистам председатель Парламента республики Таймураз Тускаев во время... 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T12:19+0300

2025-04-13T12:19+0300

2025-04-13T13:14+0300

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Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей

Сборник стихов 30 абхазских поэтов планируют выпустить в Северной Осетии, рассказал журналистам председатель Парламента республики Таймураз Тускаев во время своей поездки в Абхазию. Эту новость писательское сообщество республики восприняло очень тепло. Поэт, академик, доктор филологических наук, председатель Ассоциации писателей Абхазии Владимир Зантария в интервью радио Sputnik назвал эту новость прекрасной. "Это очень близкие нам по духу люди, мы с ними дружим", - сказал он. Слушайте подкаст.

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