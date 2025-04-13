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Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей
Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей
Sputnik Абхазия
Сборник стихов 30 абхазских поэтов планируют выпустить в Северной Осетии, рассказал журналистам председатель Парламента республики Таймураз Тускаев во время... 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T12:19+0300
2025-04-13T12:19+0300
2025-04-13T13:14+0300
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Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Зантария об издании в Северной Осетии сборника абхазских писателей
Сборник стихов 30 абхазских поэтов планируют выпустить в Северной Осетии, рассказал журналистам председатель Парламента республики Таймураз Тускаев во время своей поездки в Абхазию. Эту новость писательское сообщество республики восприняло очень тепло. Поэт, академик, доктор филологических наук, председатель Ассоциации писателей Абхазии Владимир Зантария в интервью радио Sputnik назвал эту новость прекрасной. "Это очень близкие нам по духу люди, мы с ними дружим", - сказал он. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, северная осетия, литература, писатели, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, северная осетия, литература, писатели, аудио
Сборник стихов 30 абхазских поэтов планируют выпустить в Северной Осетии, рассказал журналистам председатель Парламента республики Таймураз Тускаев во время своей поездки в Абхазию. Эту новость писательское сообщество республики восприняло очень тепло.
Поэт, академик, доктор филологических наук, председатель Ассоциации писателей Абхазии Владимир Зантария в интервью радио Sputnik назвал эту новость прекрасной.
"Это очень близкие нам по духу люди, мы с ними дружим", - сказал он.