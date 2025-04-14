https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/bolee-90-domov-v-tadzhikistane-polnostyu-razrusheny-iz-za-serii-zemletryaseniy-1054472679.html

Более 90 домов в Таджикистане полностью разрушены из-за серии землетрясений

Более 90 домов в Таджикистане полностью разрушены из-за серии землетрясений

Sputnik Абхазия

В воскресенье, 13 апреля, на востоке страны произошло три землетрясения. 14.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. На востоке Таджикистана в результате серии землетрясений полностью разрушены 94 дома, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.Повреждения получили более 200 строений, школа, медпункты, чайхана. Из-за обрушения стены погиб ребенок. Первый толчок магнитудой 5,9 произошел в воскресенье в 07:24 по московскому времени, второй магнитудой 4 — в 10:14, третий магнитудой 3 — в 11:33. Оценкой ущерба и координацией работ по ликвидации последствий занимается специальная комиссия.

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2025

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