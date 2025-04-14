https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/bolee-90-domov-v-tadzhikistane-polnostyu-razrusheny-iz-za-serii-zemletryaseniy-1054472679.html
Более 90 домов в Таджикистане полностью разрушены из-за серии землетрясений
Более 90 домов в Таджикистане полностью разрушены из-за серии землетрясений
Sputnik Абхазия
В воскресенье, 13 апреля, на востоке страны произошло три землетрясения. 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T10:51+0300
2025-04-14T10:51+0300
2025-04-14T11:05+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. На востоке Таджикистана в результате серии землетрясений полностью разрушены 94 дома, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.Повреждения получили более 200 строений, школа, медпункты, чайхана. Из-за обрушения стены погиб ребенок. Первый толчок магнитудой 5,9 произошел в воскресенье в 07:24 по московскому времени, второй магнитудой 4 — в 10:14, третий магнитудой 3 — в 11:33. Оценкой ущерба и координацией работ по ликвидации последствий занимается специальная комиссия.
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Более 90 домов в Таджикистане полностью разрушены из-за серии землетрясений
10:51 14.04.2025 (обновлено: 11:05 14.04.2025)
В воскресенье, 13 апреля, на востоке страны произошло три землетрясения.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
На востоке Таджикистана в результате серии землетрясений полностью разрушены 94 дома, сообщили РИА Новости
в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.
Повреждения получили более 200 строений, школа, медпункты, чайхана. Из-за обрушения стены погиб ребенок.
Первый толчок магнитудой 5,9 произошел в воскресенье в 07:24 по московскому времени, второй магнитудой 4 — в 10:14, третий магнитудой 3 — в 11:33.
Оценкой ущерба и координацией работ по ликвидации последствий занимается специальная комиссия.