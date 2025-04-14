https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/klub-kollektsionerov-vozrodili-v-abkhazii--1054474349.html

Клуб коллекционеров возродили в Абхазии

Клуб коллекционеров возродили в Абхазии

Sputnik Абхазия

Клуб активно работал до Отечественной войны народа Абхазии, но в послевоенный период коллекционирование для жителей отошло на второй план. 14.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-14T15:45+0300

2025-04-14T15:45+0300

2025-04-14T15:45+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Клуб коллекционеров возродили в Абхазии. Впервые он был создан в советское время и работал очень активно, встречи участников проходили в здании шахматной школы имени Карпова в Сухуме. Однако после Отечественной войны народа Абхазии клуб прекратил свое существование. Коллекционирование – занятие, требующее порядка, спокойствия, концентрации. Поэтому после войны людям было не до него. "Одной из ярких личностей в этой сфере был Анзор Агумаа, которого мы все знаем, любим и уважаем. Его уход из жизни – невосполнимая утрата для Абхазии, если бы он был с нами, сегодня коллекционирование в Абхазии было бы на другом уровне", – добавил Папаскири. Папаскири считает, что коллекционирование – это хорошее увлечение для молодежи. Оно развивает концентрацию, внимание и, самое главное – любознательность, у коллекционера всегда есть желание что-то узнать, найти. С другой стороны, это занятие развивает кругозор, расширяет познания в истории, в том числе истории Абхазии, подчеркнул руководитель клуба коллекционеров. "Я начинающий коллекционер, увлекшись этой темой, узнал, что есть более взрослые товарищи, которые этим занимаются. С их подачи попытались воссоздать и оживить это направление, поэтому реализовалась попытка восстановить Абхазский клуб коллекционеров", – добавил Папаскири и пояснил, что собирает марки.Абхазский клуб коллекционеров, в который входит 15 человек, проводит собрания раз в месяц. Одна из основных задач клуба – собрать единомышленников, людей, у которых есть общие интересы и желание собирать различные предметы. "Сейчас у нас немножко сложный этап, потому что общество коллекционеров живет, когда в нем много участников – люди встречаются, обмениваются информацией, находками и прочее. Пока нас мало, и трудно набрать обороты, но все больше и больше людей об этом узнает, они будут приходить, приобщаться", – заметил Папаскири. Свои коллекции участники клуба пополняют предметами, которые находят внутри страны, а также участвуют в аукционах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/khranitel-istorii-pamyati-anzora-agumaa-1053361776.html

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