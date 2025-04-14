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"Осторожно, спойлер!": "Источник" Айн Рэнд и фильм "Бруталист"
"Осторожно, спойлер!": "Источник" Айн Рэнд и фильм "Бруталист"
Sputnik Абхазия
В этом выпуске ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудят роман американской писательницы и философа Айн Рэнд "Источник", разберут один из главных фильмов... 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T09:47+0300
2025-04-14T09:47+0300
2025-04-14T09:48+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
кино
литература
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Осторожно, спойлер!»: «Источник» Айн Рэнд и фильм «Бруталист»
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер!»: «Источник» Айн Рэнд и фильм «Бруталист»
В этом выпуске ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудят роман американской писательницы и философа Айн Рэнд "Источник", разберут один из главных фильмов года "Бруталист".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
В этом выпуске ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудят роман американской писательницы и философа Айн Рэнд "Источник", разберут один из главных фильмов года "Бруталист".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.