https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/ostorozhno-spoyler-istochnik-ayn-rend-i-film-brutalist-1054411731.html

"Осторожно, спойлер!": "Источник" Айн Рэнд и фильм "Бруталист"

"Осторожно, спойлер!": "Источник" Айн Рэнд и фильм "Бруталист"

Sputnik Абхазия

В этом выпуске ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудят роман американской писательницы и философа Айн Рэнд "Источник", разберут один из главных фильмов... 14.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-14T09:47+0300

2025-04-14T09:47+0300

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осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

литература

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Осторожно, спойлер!»: «Источник» Айн Рэнд и фильм «Бруталист» Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер!»: «Источник» Айн Рэнд и фильм «Бруталист»

В этом выпуске ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудят роман американской писательницы и философа Айн Рэнд "Источник", разберут один из главных фильмов года "Бруталист".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, литература, аудио