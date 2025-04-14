https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/rekonstruktsiey-prichala-v-sukhume-zaymutsya-spetsialisty-iz-krasnodara-1054478004.html

Реконструкцией причала в Сухуме займутся специалисты из Краснодара

Реконструкцией причала в Сухуме займутся специалисты из Краснодара

Sputnik Абхазия

Долгое время причал был закрыт, так как был признан аварийным. 14.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Реконструкцией причала на сухумской набережной займутся специалисты из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.Делегация из архитекторов и проектировщиков вместе с и.о. главы города Тимуром Агрба сегодня осмотрела объект.По их мнению, причал нужно полностью демонтировать и построить заново, так как с годами обветшал не только настил, но и сама конструкция. Перед началом работ проведут инженерные изыскания на дне моря. Проект обсудят на заседании Градостроительного совета 15 апреля. Кроме того, специалисты дали рекомендации по реконструкции причала ресторана "Амра", который хотят восстановить местные предприниматели.

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