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Такие обстоятельства: финалисты конкурса "Команда Абхазии" Цыбулевская и Маршания
Такие обстоятельства: финалисты конкурса "Команда Абхазии" Цыбулевская и Маршания
Sputnik Абхазия
Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены. Стали известны имена 22 победителей, которые получат возможность пройти стажировки в российских... 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T15:07+0300
2025-04-14T15:07+0300
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Такие обстоятельства: финалисты конкурса "Команда Абхазии" Цыбулевская и Маршания
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: финалисты конкурса "Команда Абхазии" Цыбулевская и Маршания
Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены. Стали известны имена 22 победителей, которые получат возможность пройти стажировки в российских федеральных и региональных органах власти. "Команда Абхазии" проводилась при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие. В число победителей вошли преподаватель АГУ Майя Цыбулевская и руководитель строительного участка в Сухуме Лаша Маршания. В эфире радио Sputnik они рассказали об участии в конкурсе и о том, как он отразится на их планах на будущее. Слушайте подкаст. Сейчас они в нашей студии, чтобы рассказать о том, как они выдержали все тесты и каковы их планы на будущее
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подкасты, абхазия, конкурс "команда абхазии", кадры, россия, аудио
подкасты, абхазия, конкурс "команда абхазии", кадры, россия, аудио

Такие обстоятельства: финалисты конкурса "Команда Абхазии" Цыбулевская и Маршания

15:07 14.04.2025
Радио
Такие обстоятельства: финалисты конкурса "Команда Абхазии" Цыбулевская и Маршания
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Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены. Стали известны имена 22 победителей, которые получат возможность пройти стажировки в российских федеральных и региональных органах власти. "Команда Абхазии" проводилась при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие. В число победителей вошли преподаватель АГУ Майя Цыбулевская и руководитель строительного участка в Сухуме Лаша Маршания. В эфире радио Sputnik они рассказали об участии в конкурсе и о том, как он отразится на их планах на будущее.
Слушайте подкаст.
Сейчас они в нашей студии, чтобы рассказать о том, как они выдержали все тесты и каковы их планы на будущее
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