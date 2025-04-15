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Гражданин и начальник: Габелия об особенностях службы в налоговых органах

Гражданин и начальник: Габелия об особенностях службы в налоговых органах

Sputnik Абхазия

14 апреля профессиональный праздник отметили сотрудники налоговой службы Абхазии. Как развивалось ведомство в течение 31 года, в эфире радио Sputnik рассказал... 15.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-15T11:44+0300

2025-04-15T11:44+0300

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Гражданин и начальник: Габелия об особенностях службы в налоговых органах Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Габелия об особенностях службы в налоговых органах

Габелия сообщил, что более 1,15 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в первом квартале 2025 года, что на 140 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского — отставание связано с неудавшейся осенне-зимней путиной. Он отметил, что государство старается упростить работу предпринимателей. То, что два года назад министерство перешло от бухгалтерского учета к налоговому, принесло свои плоды — более 90% организаций сдают отчетность онлайн. Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки к законам, в которых предлагается снизить штрафы за неуплату налогов. "Мы идем к тому, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. Потому что действующая ставка губительна для предпринимателей", — подчеркнул Габелия.Слушайте подкаст.

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