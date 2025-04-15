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Художник Дзидзария о персональной выставке в Сухуме
Художник Дзидзария о персональной выставке в Сухуме
Sputnik Абхазия
Художник, график, карикатурист, искусствовед, члена Абхазского и Московского союзов художников Адгур Дзидзария в эфире радо Sputnik. 15.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-15T10:03+0300
2025-04-15T10:03+0300
2025-04-15T10:03+0300
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Дзидзария о персональной выставке в Сухуме
Sputnik Абхазия
Дзидзария о персональной выставке в Сухуме
В Сухуме открылась персональная выставка художника Адгура Дзидзария. Он представил зрителю около 20 работ в галерее "The Wall Gallery". О том, какие полотна можно увидеть на выставке, в чем специфика художественного метода автора и каково место изобразительного искусства в Абхазии, художник рассказал в эфире радио Sputnik.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, художники, сухум, живопись, картины, искусство, аудио
Художник Дзидзария о персональной выставке в Сухуме
Художник, график, карикатурист, искусствовед, члена Абхазского и Московского союзов художников Адгур Дзидзария в эфире радо Sputnik.
В Сухуме открылась персональная выставка художника Адгура Дзидзария. Он представил зрителю около 20 работ в галерее "The Wall Gallery". О том, какие полотна можно увидеть на выставке, в чем специфика художественного метода автора и каково место изобразительного искусства в Абхазии, художник рассказал в эфире радио Sputnik.