https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/khudozhnik-dzidzariya-o-personalnoy-vystavke-v-sukhume-1054475906.html

Художник Дзидзария о персональной выставке в Сухуме

Художник Дзидзария о персональной выставке в Сухуме

Sputnik Абхазия

Художник, график, карикатурист, искусствовед, члена Абхазского и Московского союзов художников Адгур Дзидзария в эфире радо Sputnik. 15.04.2025, Sputnik Абхазия

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Дзидзария о персональной выставке в Сухуме Sputnik Абхазия Дзидзария о персональной выставке в Сухуме

В Сухуме открылась персональная выставка художника Адгура Дзидзария. Он представил зрителю около 20 работ в галерее "The Wall Gallery". О том, какие полотна можно увидеть на выставке, в чем специфика художественного метода автора и каково место изобразительного искусства в Абхазии, художник рассказал в эфире радио Sputnik.Слушайте подкаст.

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