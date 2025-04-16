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Парламент принял законопроект о едином соцналоге в первом чтении

Парламент принял законопроект о едином соцналоге в первом чтении

Sputnik Абхазия

Он предусматривает введение единого платежа вместо взимания платежей в пять внебюджетных фондов. 16.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-16T12:24+0300

2025-04-16T12:24+0300

2025-04-16T12:24+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона "О едином социальном налоге". Преимущества единого соцналога: Разработчики законопроекта подчеркнули, что речь не идет о снижении выплат. Администрированием будет заниматься Министерство по налогам и сборам, а расходованием — отдельный орган, который будет определен позже.В связи с принятием проекта депутаты приняли решение внесли изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся налогообложения и формирования бюджетов фондов.Кроме того, Парламент принял в первом чтении поправки к конституционному закону "О репатриантах". Они предусматривают, что источником средств для реализации госпрограммы репатриации становятся средства бюджетной системы Абхазии.

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