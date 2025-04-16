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Парламент принял законопроект о едином соцналоге в первом чтении
Парламент принял законопроект о едином соцналоге в первом чтении
Sputnik Абхазия
Он предусматривает введение единого платежа вместо взимания платежей в пять внебюджетных фондов. 16.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-16T12:24+0300
2025-04-16T12:24+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона "О едином социальном налоге". Преимущества единого соцналога: Разработчики законопроекта подчеркнули, что речь не идет о снижении выплат. Администрированием будет заниматься Министерство по налогам и сборам, а расходованием — отдельный орган, который будет определен позже.В связи с принятием проекта депутаты приняли решение внесли изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся налогообложения и формирования бюджетов фондов.Кроме того, Парламент принял в первом чтении поправки к конституционному закону "О репатриантах". Они предусматривают, что источником средств для реализации госпрограммы репатриации становятся средства бюджетной системы Абхазии.
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Парламент принял законопроект о едином соцналоге в первом чтении
Он предусматривает введение единого платежа вместо взимания платежей в пять внебюджетных фондов.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона "О едином социальном налоге".
Он предусматривает установление единого соцналога вместо взимания обязательных платежей в доходы пяти внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и охраны труда, Фонда медстрахования, Фонда репатриации, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
Преимущества единого соцналога:
уменьшение налоговой нагрузки и стимулирование деловой активности за счет снижения ставки с 20 до 18%:
отмена отчислений 1% от зарплат работников;
уменьшение нагрузки на индивидуальных предпринимателей с 9,5% до 5%;
создание условий для пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей;
упрощение администрирования и расчетов налогоплательщика с бюджетом;
выравнивание условий для государственных и негосударственных организаций.
Разработчики законопроекта подчеркнули, что речь не идет о снижении выплат. Администрированием будет заниматься Министерство по налогам и сборам, а расходованием — отдельный орган, который будет определен позже.
В связи с принятием проекта депутаты приняли решение внесли изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся налогообложения и формирования бюджетов фондов.
Кроме того, Парламент принял в первом чтении поправки к конституционному закону "О репатриантах". Они предусматривают, что источником средств для реализации госпрограммы репатриации становятся средства бюджетной системы Абхазии.