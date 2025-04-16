https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/takie-obstoyatelstva-gadliya-o-proshlom-i-nastoyaschem-zavoda-sukhumpribor--1054491721.html
Такие обстоятельства: Гадлия о прошлом и настоящем завода "Сухумприбор"
Такие обстоятельства: Гадлия о прошлом и настоящем завода "Сухумприбор"
Sputnik Абхазия
В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор"... 16.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-16T16:31+0300
2025-04-16T16:31+0300
2025-04-16T16:31+0300
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Такие обстоятельства: Гадлия о прошлом и настоящем завода "Сухумприбор"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Гадлия о прошлом и настоящем завода "Сухумприбор"
В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор", который четыре года спустя был преобразован в завод "Сухумприбор". Об истории завода, о том, что там производилось в советское время и что производится сейчас, в эфире радио Sputnik рассказал глава предприятия Марлен Гадлия.Завод "Сухумприбор" был одним из ведущих заводов в Абхазии, он входил в систему приборостроения всего СССР. По словам Гадлия, в нем трудилось более полутора тысяч человек."Выпускал разные виды продукции. В основном это было средства для письма, средства копирования. Копировально-множительные аппараты, термокопировальные аппараты, а также "Сухумприбор" производил шарики из нержавеющей стали для шариковых ручек. Это был единственный завод в СССР, который выпускал шарики для всего Союза. Мы ежемесячно выпускали более 100 миллионов штук", – рассказал Гадлия.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Гадлия о прошлом и настоящем завода "Сухумприбор"
В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор", который четыре года спустя был преобразован в завод "Сухумприбор". Об истории завода, о том, что там производилось в советское время и что производится сейчас, в эфире радио Sputnik рассказал глава предприятия Марлен Гадлия.
Завод "Сухумприбор" был одним из ведущих заводов в Абхазии, он входил в систему приборостроения всего СССР. По словам Гадлия, в нем трудилось более полутора тысяч человек.
"Выпускал разные виды продукции. В основном это было средства для письма, средства копирования. Копировально-множительные аппараты, термокопировальные аппараты, а также "Сухумприбор" производил шарики из нержавеющей стали для шариковых ручек. Это был единственный завод в СССР, который выпускал шарики для всего Союза. Мы ежемесячно выпускали более 100 миллионов штук", – рассказал Гадлия.