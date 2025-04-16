https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/turbaza-kalyagina-i-zukhba-ob-etnoturizme--1054482063.html

Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме

Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме

Sputnik Абхазия

Как о самобытности Абхазии рассказывает туристическая сфера, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт Майя... 16.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-16T13:01+0300

2025-04-16T13:01+0300

2025-04-16T13:01+0300

радио

подкасты

турбаза

абхазия

отдых в абхазии

этносы

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0f/1054482752_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5fb6ff302dcf0d8c089e04d065b8a720.jpg

Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме Sputnik Абхазия Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме

Абхазия – страна с богатой культурой, традициями и историей. Потому туристов зачастую привлекают не только море и горы, но и многочисленные этнокультурные объекты. Что собой представляет этнотуризм в Абхазии, насколько он востребован и к чему нужно стремиться, в эфире радио Sputnik обсудили с президентом "Абхазского союза туризма" Анной Калягиной и экспертом Майей Зухба.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, этносы, культура, аудио