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Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме
Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме
Sputnik Абхазия
Как о самобытности Абхазии рассказывает туристическая сфера, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт Майя... 16.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-16T13:01+0300
2025-04-16T13:01+0300
2025-04-16T13:01+0300
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Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме
Sputnik Абхазия
Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме
Абхазия – страна с богатой культурой, традициями и историей. Потому туристов зачастую привлекают не только море и горы, но и многочисленные этнокультурные объекты. Что собой представляет этнотуризм в Абхазии, насколько он востребован и к чему нужно стремиться, в эфире радио Sputnik обсудили с президентом "Абхазского союза туризма" Анной Калягиной и экспертом Майей Зухба.Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, этносы, культура, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, этносы, культура, аудио
Турбаза: Калягина и Зухба об этнотуризме
Как о самобытности Абхазии рассказывает туристическая сфера, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт Майя Зухба.
Абхазия – страна с богатой культурой, традициями и историей. Потому туристов зачастую привлекают не только море и горы, но и многочисленные этнокультурные объекты. Что собой представляет этнотуризм в Абхазии, насколько он востребован и к чему нужно стремиться, в эфире радио Sputnik обсудили с президентом "Абхазского союза туризма" Анной Калягиной и экспертом Майей Зухба.