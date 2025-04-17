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Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе учений Минобороны

Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе учений Минобороны

Sputnik Абхазия

Учения проводятся с 15 апреля для повышения слаженности органов военного управления и уровня подготовки личного состава. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе мобилизационных учений Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Условия на учениях максимально приближены к реальным, военные получили возможность усовершенствовать профессиональные навыки на практике.

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