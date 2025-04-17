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Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе учений Минобороны
Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе учений Минобороны
Sputnik Абхазия
Учения проводятся с 15 апреля для повышения слаженности органов военного управления и уровня подготовки личного состава. 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T12:26+0300
2025-04-17T12:26+0300
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе мобилизационных учений Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Условия на учениях максимально приближены к реальным, военные получили возможность усовершенствовать профессиональные навыки на практике.
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абхазия, новости, бадра гунба, министерство обороны абхазии
абхазия, новости, бадра гунба, министерство обороны абхазии
Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе учений Минобороны
12:26 17.04.2025 (обновлено: 13:29 17.04.2025)
Учения проводятся с 15 апреля для повышения слаженности органов военного управления и уровня подготовки личного состава.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik.
Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе мобилизационных учений Минобороны. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Цель учений — повышение боевой слаженности органов военного управления и уровня полевой подготовки личного состава, организации поставок резервистов и техники.
Условия на учениях максимально приближены к реальным, военные получили возможность усовершенствовать профессиональные навыки на практике.