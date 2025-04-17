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Часть Гагрского района останется без света 18 апреля
Часть Гагрского района останется без света 18 апреля
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 18 апреля, сообщили в "Черноморэнерго". 17.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 18 апреля, сообщили в "Черноморэнерго".С 11:00 до 15:00 будут отключены подстанции "Гагра-2", "Холодная речка", "Гагрыпш" и "Цандрыпш-тяга".Причина – ремонтные работы на воздушной линии "Альпийская" и подстанции "Гагра-1".
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Часть Гагрского района останется без света 18 апреля
10:54 17.04.2025 (обновлено: 11:24 17.04.2025)
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 18 апреля, сообщили в "Черноморэнерго".
С 11:00 до 15:00 будут отключены подстанции "Гагра-2", "Холодная речка", "Гагрыпш" и "Цандрыпш-тяга".
Причина – ремонтные работы на воздушной линии "Альпийская" и подстанции "Гагра-1".