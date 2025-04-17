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Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района
Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района
Sputnik Абхазия
Алхас Кация назначен главой администрации Очамчырского района указом президента Бадры Гунба по согласования с местным Собранием депутатов. О планах и задачах... 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T16:00+0300
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Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района
Кация отметил, что в районе существует много проблем и много острых вопросов, которые нужно оперативно решать, поэтому времени на раскачку нет. "В первый день работы я выезжал в село Члоу, где паводками унесло дорогу. Мы оперативно отреагировали, составлены соответствующие документы. Скоро службы приступят к решению проблемы", – сообщил Алхас Кация. Он также рассказал о том, что из-за скудной хамсовой путины в этом году бюджет района не досчитал 85 миллионов рублей. В администрации надеются, что эту разницу удастся перекрыть средствами республиканского бюджета. Обо всем подробнее слушайте в подкасте.
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Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района
16:00 17.04.2025 (обновлено: 16:01 17.04.2025)
Алхас Кация назначен главой администрации Очамчырского района указом президента Бадры Гунба по согласования с местным Собранием депутатов. О планах и задачах на ближайшее время он рассказал в интервью радио Sputnik.
Кация отметил, что в районе существует много проблем и много острых вопросов, которые нужно оперативно решать, поэтому времени на раскачку нет.
"В первый день работы я выезжал в село Члоу, где паводками унесло дорогу. Мы оперативно отреагировали, составлены соответствующие документы. Скоро службы приступят к решению проблемы", – сообщил Алхас Кация.
Он также рассказал о том, что из-за скудной хамсовой путины в этом году бюджет района не досчитал 85 миллионов рублей. В администрации надеются, что эту разницу удастся перекрыть средствами республиканского бюджета.
Обо всем подробнее слушайте в подкасте
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