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Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района

Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района

Sputnik Абхазия

Алхас Кация назначен главой администрации Очамчырского района указом президента Бадры Гунба по согласования с местным Собранием депутатов. О планах и задачах... 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T16:00+0300

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Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Кация о первоочередных задачах на посту главы Очамчырского района

Кация отметил, что в районе существует много проблем и много острых вопросов, которые нужно оперативно решать, поэтому времени на раскачку нет. "В первый день работы я выезжал в село Члоу, где паводками унесло дорогу. Мы оперативно отреагировали, составлены соответствующие документы. Скоро службы приступят к решению проблемы", – сообщил Алхас Кация. Он также рассказал о том, что из-за скудной хамсовой путины в этом году бюджет района не досчитал 85 миллионов рублей. В администрации надеются, что эту разницу удастся перекрыть средствами республиканского бюджета. Обо всем подробнее слушайте в подкасте.

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