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Харьковский прорыв и другие горячие участки СВО

Харьковский прорыв и другие горячие участки СВО

Sputnik Абхазия

Российские войска уверенно продвигаются вперед на Харьковском, Северском, Сумском и других участках фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T10:38+0300

2025-04-17T10:38+0300

2025-04-17T10:45+0300

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Преодолевают отчаянное сопротивление бригад ВСУ, перемалывают поставки западных вооружений. Российские высокоточные удары методично уничтожают военные, логистические и промышленные объекты в глубине оперативного тыла противника, необратимо приближают день Победы.На Северском участке российские войска на несколько километров расширили зону контроля в районе Белогоровки, штурмовые подразделения группировки войск "Юг" продвинулись к Григоровке, и ведут бои в районе Верхнекаменского.В Сумской области российские подразделения расширяют зону контроля в районах Веселовки, Журавки, Басовки, ведут бои за Беловоды и Водолаги, наступают на Юнаковку. Село Локня – наполовину под контролем ВС РФ. На Сумщине постоянно горят колонны бронетехники ВСУ. В центре города Сумы 13 апреля ракетным ударом уничтожено командование украинской оперативно-тактической группы "Северск". Зона безопасности расширяется.ВС России контролируют большую часть города Часов Яр, где 28-я бригада и другие "элитные" части ВСУ несут "колоссальные потери". Полный контроль над городом откроет российским войскам путь к Славянско-Краматорской агломерации и, вероятно, завершит историю бандеровских "фортеций" на левом берегу Днепра.Российским комбинированным ударом в ночь на 16 апреля поражены военные объекты противника в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской областях. На этом фоне даже главком ВСУ Александр Сырский вынужден был публично признать, что ВС России стремятся создать "буферную зону" на территориях Харьковской, Сумской, Черниговской областей, и "продолжают стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения в глубину".Как в апреле 1945-гоЗапад крайне встревожен началом нового стратегического наступления ВС России, и очевидным поражением в прокси-войне с Москвой. Вашингтон перестал поощрять "перформансы" Зеленского. Киевскому "пианисту" дали понять, что игнорирование жесткого предложения США по "пяти территориям" приведет к потере Сум. Кроме того, американцы напомнили об упущенной Киевом возможности завершить военный конфликт в марте 2022 года – без потери сотен тысяч солдат ВСУ и нескольких регионов.Военный эксперт Маркус Райснер 14 апреля в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заметил, что на фронте имеются несколько направлений, благоприятных для российского наступления – от Сумской области на севере через Донбасс до юга Запорожской области. Райснер констатировал: "Главная ошибка антироссийской коалиции в логике – измерять военные успехи по территориальным приобретениям… Это война на истощение. Успех определяется не по захваченным территориям, а по расходу ресурсов. Как только у одной из сторон ресурсы закончатся, события могут начать развиваться очень быстро. Время работает на русских". Более того: "Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года".Прогноз директора аэрокосмической разведки США, ведущего военного эксперта Андрея Мартьянова для Запада еще жестче: "Неизбежно одно – у Украины останется лишь Киев с несколькими областями. Одесса объявит независимость так же, как это было с донбасскими республиками… После этого русские перейдут к дипломатии, чтобы не унижать США окончательно". Эксперт считает, что Запад пытается избежать унижений и последствий. США и НАТО не имеют ресурсов, чтобы поддерживать конфликт, и "к заключению перемирия ВСУ уже не останется". Единственное, что еще имеет значение – американская спутниковая разведка.Западные аналитики отмечают: основная проблема заключается в том, что Кремль готов пойти на крайние меры для достижения своих целей на Украине, а Запад не готов. Поэтому конфликт следует прекратить как можно быстрее. Для ускорения разгрома ВСУ необходимо всего лишь прекратить передачу Киеву разведданных Пентагона, отключить американскую космическую связь Starlink. После этого оружейные поставки НАТО потеряют смысл и значение.Вашингтон отчаянно ищет выход, осознавая/ощущая военно-политическое унижение. Североатлантический альянс проиграл гонку вооружений в "каждом технологическом секторе войны". Российский гиперзвук оказал "невероятное воздействие". Применение "Орешника", приближенное к воздействию ядерного оружия, сделало очевидной военную импотенцию Запада. Сегодня НАТО не имеет защиты от такой ракеты. По собственной оценке, альянс способен защитить только пять процентов "своего" воздушного пространства в Восточной Европе).Если отбросить в сторону воинственные вопли обиженных/беспомощных политиков Лондона, Парижа и Берлина, процесс мирного урегулирования выглядит достаточно просто. Российский президент Владимир Путин не раз говорил: необходимо устранить предпосылки конфликта, иначе война продолжится до полного и неизбежного разгрома ВСУ. Россия еще может предложить Вашингтону "сохранение лица", разумеется, за счет Европы и НАТО. Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф вчера сообщил, что США и Россия близки к мирному соглашению по Украине. Дональду Трампу необходим быстрый результат, иначе позорная "война Байдена" станет его собственным поражением.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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