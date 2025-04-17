https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/posrednik-sanguliya-o-vstuplenii-v-silu-zakona-o-kadastre-nedvizhimosti-1054505466.html

Посредник: Сангулия о вступлении в силу закона "О кадастре недвижимости"

Посредник: Сангулия о вступлении в силу закона "О кадастре недвижимости"

Sputnik Абхазия

Осенью прошлого года в Абхазии был принят закон "О кадастре недвижимости". Как это повлияло на работу Кадастровой палаты, в эфире радио Sputnik обсудили с... 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T10:56+0300

2025-04-17T10:56+0300

2025-04-17T11:23+0300

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Посредник: Сангулия о вступлении в силу закона "О кадастре недвижимости" Sputnik Абхазия Посредник: Сангулия о вступлении в силу закона "О кадастре недвижимости"

В кадастровую базу Абхазии было внесено в конце года более 80 тысяч адресных объектов, к которым привязаны данные из БТИ, отделов архитектуры, Госкомитета по приватизации.Сангулия уверен, что кадастровая база будет способствовать в том числе привлечению инвестиций и поможет предпринимателям получить подробную информацию об объектах, упростит работу госорганов.Параллельно ведутся картографические и геодезические работы, в частности, определяются границы национальных парков и заповедников страны."Идет подготовка запуска к вступлению закона в силу 3 июня. Мы направляем подзаконные акты на согласование с ведомствами, в Кабинет министров на утверждение, готовим межведомственное взаимодействие с органами местной власти, чтобы подготовиться к работе между администрациями населенных пунктов, районов и Кадастровой палатой. Наше взаимодействие – очень важный фактор в эффективном и качественном оказании услуг гражданам, госучреждениям и ведомствам", – сказал Сангулия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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