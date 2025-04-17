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Стиль, магия и литературная музыка: российский прозаик Максим Гуреев о Дауре Зантария

Стиль, магия и литературная музыка: российский прозаик Максим Гуреев о Дауре Зантария

Sputnik Абхазия

Даур Зантария – автор исторических повестей, рассказов. В своей прозе он описывал абхазский деревенский быт, обычаи, нравы, застолье, легенды, новое время. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T22:12+0300

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Абсолютно уникальным в постсоветской и современной литературе писателем назвал Даура Зантария автор серии книг "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" Максим Гуреев. В беседе с ведущим радио Sputnik он отметил, что так, как писал Зантария, никто не пишет и не писал. Многие его сравнивают с Габриэлем Гарсиа Маркесом или Александром Соколовским. Известный абхазский писатель, поэт и публицист Даур Зантария родился 25 мая 1953 года. Он вошел в историю современной литературы как один из самых одаренных авторов, чьи стихи были "странной смесью прозы и поэзии", а "проза – чистой поэзией".Зантария – автор исторических повестей, рассказов. В своей прозе он описывал абхазский деревенский быт, обычаи, нравы, застолье, легенды, старину и новое время. Писатель скончался в Москве в результате инфаркта в возрасте 48 лет.

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