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Зантария о решении ключевых задач при подготовке к летнему турсезону в Абхазии
Зантария о решении ключевых задач при подготовке к летнему турсезону в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Министерстве туризма Абхазии в преддверие туристического сезона прошло совещание с участием профильных ведомств и туроператоров. Замминистра туризма Дмитрий... 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T13:13+0300
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Зантария о решении ключевых задач при подготовке к летнему турсезону в Абхазии
Sputnik Абхазия
Зантария о решении ключевых задач при подготовке к летнему турсезону в Абхазии
В совещании принимали участие представители Погранслужбы, Таможенной службы и Министерства энергетики и транспорта. "Обсуждались проблематичные вопросы. В частности, пропускная способность на границе. Мы обсудили эту проблему с туроператорами и решили приступить к решению задачи. У нас есть ряд предложений по увеличению пропускной способности. Мы хотим подготовить совместное обращение к Погранслужбе России, в котором одной из просьб будет разграничение линий по категориям. В частности, категории D. Наши туроператоры проходят по 5 и 11 линиям, есть такая договоренность. Но на практике, на эти линии попадают и другие машины, тем самым затрудняется проезд наших гостей. Хотим, чтобы по отведенным линиям проходили именно автобусы", – сообщил Зантария. Также у туроператоров существует проблема, связанная со сбоями в работе системы на границе, из-за которых они несут крупные финансовые потери. "Это связано с опозданиями на жд-транспорт или в аэропорт. Приходится покупать новые билеты нашим гостям. Туроператоры просят, чтобы при сбоях в работе системы туристов можно было провожать пешком, что сегодня невозможно", – рассказал замминистра. Подробности слушайте в подкасте.
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Зантария о решении ключевых задач при подготовке к летнему турсезону в Абхазии
13:13 17.04.2025 (обновлено: 13:28 17.04.2025)
В Министерстве туризма Абхазии в преддверие туристического сезона прошло совещание с участием профильных ведомств и туроператоров. Замминистра туризма Дмитрий Зантария в интервью радио Sputnik рассказал, какие актуальные вопросы обсуждались на встрече.
В совещании принимали участие представители Погранслужбы, Таможенной службы и Министерства энергетики и транспорта.
"Обсуждались проблематичные вопросы. В частности, пропускная способность на границе. Мы обсудили эту проблему с туроператорами и решили приступить к решению задачи. У нас есть ряд предложений по увеличению пропускной способности. Мы хотим подготовить совместное обращение к Погранслужбе России, в котором одной из просьб будет разграничение линий по категориям. В частности, категории D. Наши туроператоры проходят по 5 и 11 линиям, есть такая договоренность. Но на практике, на эти линии попадают и другие машины, тем самым затрудняется проезд наших гостей. Хотим, чтобы по отведенным линиям проходили именно автобусы", – сообщил Зантария.
Также у туроператоров существует проблема, связанная со сбоями в работе системы на границе, из-за которых они несут крупные финансовые потери.
"Это связано с опозданиями на жд-транспорт или в аэропорт. Приходится покупать новые билеты нашим гостям. Туроператоры просят, чтобы при сбоях в работе системы туристов можно было провожать пешком, что сегодня невозможно", – рассказал замминистра.
Подробности слушайте в подкасте
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