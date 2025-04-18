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Бадра Гунба утвердил состав Кабмина Абхазии
Бадра Гунба утвердил состав Кабмина Абхазии
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил структуру Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил структуру Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Согласно указу, у премьер-министра пять заместителей. Всего в правительстве 15 министерств, 9 государственных комитетов. Основные изменения:
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Бадра Гунба утвердил состав Кабмина Абхазии

20:12 18.04.2025
© Sputnik / Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкРабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву
Рабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Пелагия Тихонова
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил структуру Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу, у премьер-министра пять заместителей. Всего в правительстве 15 министерств, 9 государственных комитетов.
Основные изменения:
Министерство энергетики и транспорта реорганизовано в Министерство энергетики, функции и полномочия в сфере транспорта переданы Минэку;
Из структуры Минсельхоза выделена Госинспекция по карантину растений;
Госуправление по языковой политике преобразовано в Госкомитет;
Госкомитет по экологии переименован в Госкомитет по экологии и природопользованию;
Госуправление по строительству и ЖКХ переименовано в Госуправление по архитектуре и градостроительству.
На Минэк возложено общее руководство деятельностью Госстандарта.
На Минсельхоз возложено общее руководство деятельностью Государственной ветслужбы, Госинспекции по карантину растений.
На Минсют возложено осуществление руководства в отношении Государственного архивного управления.
На Госкомитет по экологии и природопользованию возложено руководство деятельностью в отношении Госуправления лесного хозяйства, Госуправления по землепользованию и кадастру.
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