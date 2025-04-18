Бадра Гунба утвердил состав Кабмина Абхазии

Министерство энергетики и транспорта реорганизовано в Министерство энергетики, функции и полномочия в сфере транспорта переданы Минэку; Министерство энергетики и транспорта реорганизовано в Министерство энергетики, функции и полномочия в сфере транспорта переданы Минэку;

Из структуры Минсельхоза выделена Госинспекция по карантину растений; Из структуры Минсельхоза выделена Госинспекция по карантину растений;

Госуправление по языковой политике преобразовано в Госкомитет; Госуправление по языковой политике преобразовано в Госкомитет;

Госкомитет по экологии переименован в Госкомитет по экологии и природопользованию; Госкомитет по экологии переименован в Госкомитет по экологии и природопользованию;

Госуправление по строительству и ЖКХ переименовано в Госуправление по архитектуре и градостроительству. Госуправление по строительству и ЖКХ переименовано в Госуправление по архитектуре и градостроительству.

На Минэк возложено общее руководство деятельностью Госстандарта. На Минэк возложено общее руководство деятельностью Госстандарта.

На Минсельхоз возложено общее руководство деятельностью Государственной ветслужбы, Госинспекции по карантину растений. На Минсельхоз возложено общее руководство деятельностью Государственной ветслужбы, Госинспекции по карантину растений.

На Минсют возложено осуществление руководства в отношении Государственного архивного управления. На Минсют возложено осуществление руководства в отношении Государственного архивного управления.