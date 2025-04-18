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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/bank-psb-organizoval-vydachu-pensionnykh-kart-zhivuschim-v-abkhazii-rossiyanam-1054518793.html
Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам
Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам
Sputnik Абхазия
Всего в Абхазии проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих российскими паспортами. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Банк ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам, проживающим в Абхазии. В церемонии открытия отделения приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, российский посол Михаил Шургалин. Дорофеев подчеркнул, что ПСБ при поддержке правительства и Банка Абхазии, исполняя поручение президента России, сумел организовать процесс оформления и выдачи карт в кратчайшие сроки. Для получения карты нужен российский паспорт или загранпаспорт, после оформления ее выдают в течение 20 минут.Всего открыто 12 отделений:
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абхазия, пенсии, новости

Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам

11:48 18.04.2025 (обновлено: 12:06 18.04.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБанк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам
Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего в Абхазии проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих российскими паспортами.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Банк ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам, проживающим в Абхазии.
В церемонии открытия отделения приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, российский посол Михаил Шургалин.
Дорофеев подчеркнул, что ПСБ при поддержке правительства и Банка Абхазии, исполняя поручение президента России, сумел организовать процесс оформления и выдачи карт в кратчайшие сроки.
"Теперь людям не нужно пересекать границу и выезжать в Россию для оформления необходимых документов, а платежи и переводы близким без комиссии можно совершать в мобильном приложении банка", – подчеркнул он.
Для получения карты нужен российский паспорт или загранпаспорт, после оформления ее выдают в течение 20 минут.
Всего открыто 12 отделений:
Сухум: улица Эшба, 167; проспект Аиааира, 84; улица Лакоба, 4.
Гагрский район: Гагра, улица Абазгаа, 55/4; Пицунда, улица Гицба, 3; Цандрыпш, улица Октябрьская, 242; Бзыпта, улица Лакоба, 10.
Гудаутский район: Гудаута, улица Чачба, 3; Новый Афон, улица Харазия, 2.
Гулрыпшский район: Агудзера, проспект Курчатова, 27.
Очамчырский район: улица Шинкуба, 97.
Ткуарчалский район: улица Апсилов, 5.
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