https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/bank-psb-organizoval-vydachu-pensionnykh-kart-zhivuschim-v-abkhazii-rossiyanam-1054518793.html

Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам

Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам

Sputnik Абхазия

Всего в Абхазии проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих российскими паспортами. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T11:48+0300

2025-04-18T11:48+0300

2025-04-18T12:06+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Банк ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам, проживающим в Абхазии. В церемонии открытия отделения приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, российский посол Михаил Шургалин. Дорофеев подчеркнул, что ПСБ при поддержке правительства и Банка Абхазии, исполняя поручение президента России, сумел организовать процесс оформления и выдачи карт в кратчайшие сроки. Для получения карты нужен российский паспорт или загранпаспорт, после оформления ее выдают в течение 20 минут.Всего открыто 12 отделений:

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