https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/rabotat-s-istochnikami-informatsii-nauchat-v-sputnik-1054523499.html
Работать с источниками информации научат в Sputnik
Работать с источниками информации научат в Sputnik
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 22 апреля в 11:00. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T18:30+0300
2025-04-18T18:30+0300
2025-04-18T18:30+0300
в абхазии
абхазия
sputnik абхазия
sputnikpro в абхазии
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 22 апреля в 11:00.Как проверять достоверность информации и как ее лучше подавать в разных соцсетях, расскажет Наталья Курганова, руководитель редакции СНГ главной Дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня".Принять участие в мастер-классе могут журналисты, редакторы, студенты и все, кто работает с информацией.Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50 или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, sputnik абхазия, sputnikpro в абхазии
абхазия, sputnik абхазия, sputnikpro в абхазии
Работать с источниками информации научат в Sputnik
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 22 апреля в 11:00.
Как проверять достоверность информации и как ее лучше подавать в разных соцсетях, расскажет Наталья Курганова, руководитель редакции СНГ главной Дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня".
Принять участие в мастер-классе могут журналисты, редакторы, студенты и все, кто работает с информацией.
Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50 или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.