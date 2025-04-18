https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/rabotat-s-istochnikami-informatsii-nauchat-v-sputnik-1054523499.html

Работать с источниками информации научат в Sputnik

Работать с источниками информации научат в Sputnik

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 22 апреля в 11:00. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-18T18:30+0300

в абхазии

абхазия

sputnik абхазия

sputnikpro в абхазии

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 22 апреля в 11:00.Как проверять достоверность информации и как ее лучше подавать в разных соцсетях, расскажет Наталья Курганова, руководитель редакции СНГ главной Дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня".Принять участие в мастер-классе могут журналисты, редакторы, студенты и все, кто работает с информацией.Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50 или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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