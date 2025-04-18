https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/takie-obstoyatelstva-khudozhnik-dulmachenko-o-rospisi-zdaniy-v-abkhazii--1054508716.html

Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии

Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии

Sputnik Абхазия

Куратор проекта "Новые формы: Республика Абхазия" Филипп Дульмаченко в эфире радио Sputnik рассказал о росписи фасадов зданий в Абхазии. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T09:59+0300

2025-04-18T09:59+0300

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Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии

Муралы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появились стенах зданий в Абхазии. Сюжеты, связанные с подвигом народа, портреты выходцев из Абхазии, которые защищали Родину, написали российские художники при поддержке Фонда президентских грантов (Россия). Какие еще муралы представят художники, насколько им интересен этот проект, какие технологии они используют для работы на высоте, в эфире радио Sputnik рассказал художник, куратор проекта "Новые формы: Республика Абхазия" Филипп Дульмаченко. Слушайте подкаст.

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