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Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии
Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Куратор проекта "Новые формы: Республика Абхазия" Филипп Дульмаченко в эфире радио Sputnik рассказал о росписи фасадов зданий в Абхазии. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T09:59+0300
2025-04-18T09:59+0300
2025-04-18T10:45+0300
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Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии
Муралы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появились стенах зданий в Абхазии. Сюжеты, связанные с подвигом народа, портреты выходцев из Абхазии, которые защищали Родину, написали российские художники при поддержке Фонда президентских грантов (Россия). Какие еще муралы представят художники, насколько им интересен этот проект, какие технологии они используют для работы на высоте, в эфире радио Sputnik рассказал художник, куратор проекта "Новые формы: Республика Абхазия" Филипп Дульмаченко. Слушайте подкаст.
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Такие обстоятельства: художник Дульмаченко о росписи зданий в Абхазии
09:59 18.04.2025 (обновлено: 10:45 18.04.2025)
Куратор проекта "Новые формы: Республика Абхазия" Филипп Дульмаченко в эфире радио Sputnik рассказал о росписи фасадов зданий в Абхазии.
Муралы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появились стенах зданий в Абхазии. Сюжеты, связанные с подвигом народа, портреты выходцев из Абхазии, которые защищали Родину, написали российские художники при поддержке Фонда президентских грантов (Россия). Какие еще муралы представят художники, насколько им интересен этот проект, какие технологии они используют для работы на высоте, в эфире радио Sputnik рассказал художник, куратор проекта "Новые формы: Республика Абхазия" Филипп Дульмаченко.