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Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии

Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Более двух месяцев российские врачи проводят в Абхазии диспансеризацию детей. Медосмотр расширился, и консультации получают не только дети, посещающие школы и... 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T14:09+0300

2025-04-18T14:09+0300

2025-04-18T14:10+0300

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Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии

Более двух месяцев российские врачи проводят в Абхазии диспансеризацию детей. Медосмотр расширился, и консультации получают не только дети, посещающие школы и детсады. Одновременно работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов.Все необходимое оборудование они возят с собой, на осмотр одного ребенка уходит примерно полчаса. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения. Какую картину фиксируют медики, как взаимодействуют российские и абхазские коллеги, в эфире радио Sputnik рассказали ведущий специалист отдела управления и аналитики, врач функциональной диагностики ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Александр Букш и врач-педиатр Астанда Кварчия. Слушайте подкаст. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

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