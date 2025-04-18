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Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии
Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Более двух месяцев российские врачи проводят в Абхазии диспансеризацию детей. Медосмотр расширился, и консультации получают не только дети, посещающие школы и... 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T14:09+0300
2025-04-18T14:09+0300
2025-04-18T14:10+0300
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Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: что выявляют российские врачи во время диспансеризации детей в Абхазии
Более двух месяцев российские врачи проводят в Абхазии диспансеризацию детей. Медосмотр расширился, и консультации получают не только дети, посещающие школы и детсады. Одновременно работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов.Все необходимое оборудование они возят с собой, на осмотр одного ребенка уходит примерно полчаса. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения. Какую картину фиксируют медики, как взаимодействуют российские и абхазские коллеги, в эфире радио Sputnik рассказали ведущий специалист отдела управления и аналитики, врач функциональной диагностики ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Александр Букш и врач-педиатр Астанда Кварчия. Слушайте подкаст. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, минздрав абхазии, министерство здравоохранения рф, дети, здоровье, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, минздрав абхазии, министерство здравоохранения рф, дети, здоровье, аудио
Более двух месяцев российские врачи проводят в Абхазии диспансеризацию детей. Медосмотр расширился, и консультации получают не только дети, посещающие школы и детсады.
Одновременно работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов.
Все необходимое оборудование они возят с собой, на осмотр одного ребенка уходит примерно полчаса. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения.
Какую картину фиксируют медики, как взаимодействуют российские и абхазские коллеги, в эфире радио Sputnik рассказали ведущий специалист отдела управления и аналитики, врач функциональной диагностики ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Александр Букш и врач-педиатр Астанда Кварчия.
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.