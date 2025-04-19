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Сиреневая весна: цветение глицинии в Абхазии

Сиреневая весна: цветение глицинии в Абхазии

Sputnik Абхазия

С приходом весны Абхазия превращается в настоящую цветущую сказку. В апреле республика наряжается в сиреневый цвет, а причина в том, что в это время... 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T15:25+0300

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Насладиться сиреневыми пейзажами можно во всех районах страны. Глициния - вьющееся растение, которое оплетает деревья, заборы, заброшенные постройки, придавая сказочность даже самым обычным и ничем не примечательным местам.Первые экземпляры глицинии были привезены в Абхазию еще в 1960-х годах. Республика, отличающаяся теплым и умеренным климатом, а также плодородной почвой, стала идеальным местом для развития этого красивого цветка.

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