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Сиреневая весна: цветение глицинии в Абхазии
Сиреневая весна: цветение глицинии в Абхазии
Sputnik Абхазия
С приходом весны Абхазия превращается в настоящую цветущую сказку. В апреле республика наряжается в сиреневый цвет, а причина в том, что в это время... 19.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-19T15:25+0300
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Насладиться сиреневыми пейзажами можно во всех районах страны. Глициния - вьющееся растение, которое оплетает деревья, заборы, заброшенные постройки, придавая сказочность даже самым обычным и ничем не примечательным местам.Первые экземпляры глицинии были привезены в Абхазию еще в 1960-х годах. Республика, отличающаяся теплым и умеренным климатом, а также плодородной почвой, стала идеальным местом для развития этого красивого цветка.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Сиреневая весна: цветение глицинии в Абхазии

15:25 19.04.2025
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С приходом весны Абхазия превращается в настоящую цветущую сказку. В апреле республика наряжается в сиреневый цвет, а причина в том, что в это время распускаются роскошные гроздья глицинии.
Насладиться сиреневыми пейзажами можно во всех районах страны. Глициния - вьющееся растение, которое оплетает деревья, заборы, заброшенные постройки, придавая сказочность даже самым обычным и ничем не примечательным местам.
Первые экземпляры глицинии были привезены в Абхазию еще в 1960-х годах. Республика, отличающаяся теплым и умеренным климатом, а также плодородной почвой, стала идеальным местом для развития этого красивого цветка.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Апрель в Абхазии - время цветения глицинии.

Апрель в Абхазии - время цветения глицинии. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Апрель в Абхазии - время цветения глицинии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Растение стало одним из самых популярных в ландшафтном дизайне в Абхазии.

Растение стало одним из самых популярных в ландшафтном дизайне в Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Растение стало одним из самых популярных в ландшафтном дизайне в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Плетущиеся лианы здесь можно встретить повсюду.

Плетущиеся лианы здесь можно встретить повсюду. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Плетущиеся лианы здесь можно встретить повсюду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Расцветая, глициния украшает любые места, даже заброшенные.

Расцветая, глициния украшает любые места, даже заброшенные. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Расцветая, глициния украшает любые места, даже заброшенные.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для роста лианам нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых зданий.

Для роста лианам нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых зданий. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для роста лианам нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых зданий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На цветение глицинии съезжаются туристы, на фоне ее раскидистых веток проводят фотосессии.

На цветение глицинии съезжаются туристы, на фоне ее раскидистых веток проводят фотосессии. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На цветение глицинии съезжаются туристы, на фоне ее раскидистых веток проводят фотосессии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью. Но сирень расцветает гораздо позже.

Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью. Но сирень расцветает гораздо позже. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью. Но сирень расцветает гораздо позже.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глицинию завезли в Абхазию в 60-х, здесь она быстро прижилась.

Глицинию завезли в Абхазию в 60-х, здесь она быстро прижилась. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глицинию завезли в Абхазию в 60-х, здесь она быстро прижилась.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Местные жители быстро полюбили растение за яркий цвет и нежный аромат.

Местные жители быстро полюбили растение за яркий цвет и нежный аромат. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Местные жители быстро полюбили растение за яркий цвет и нежный аромат.

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