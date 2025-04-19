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Во имя жизни: историк о героях Великой Отечественной с абхазской земли

Во имя жизни: историк о героях Великой Отечественной с абхазской земли

Sputnik Абхазия

Выходцы из Абхазии принимали участие во всех стратегических, фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. Они героически сражались под Москвой... 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T14:21+0300

2025-04-19T14:21+0300

2025-04-19T14:21+0300

во имя жизни

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абхазия

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великая отечественная война

фашизм

день победы

9 мая

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Во имя жизни: историк о героях Великой Отечественной с абхазской земли Sputnik Абхазия Во имя жизни: историк о героях Великой Отечественной с абхазской земли

Выходцы из Абхазии принимали участие во всех стратегических, фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. Они героически сражались под Москвой, при защите городов-героев Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Новороссийск, при обороне родного Кавказа, за освобождение территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, стран Центральной и Юго-Восточной Европы, принимали участие в разгроме врага в самой Германии. Четверо абхазов стали Героями Советского Союза - Владимир Харазия, Варлам Габлия, Ражен Барциц, Ясон Кокоскерия. Иван Ванача – полный кавалер орденов Славы. Смелостью и отвагой отличились и летчики Виктор Аргун, Михаил Аршба, Темур Язычба, Шамиль Акусба, Шамил Палба и другие. О подвиге авиаторов из Абхазии, о том, как они громили врага в небе, кто из них был удостоен высоких наград за мужество и отвагу, рассказал историк Николай Медвенский. Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, ссср, великая отечественная война, фашизм, день победы, 9 мая, аудио