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Водоснабжение Сухума восстановят к вечеру субботы
Водоснабжение Сухума восстановят к вечеру субботы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Водоснабжение в центре Сухума восстановят к вечеру, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Водоканала" Вадим Пачкория. 19.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-19T10:56+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Водоснабжение в центре Сухума восстановят к вечеру, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Водоканала" Вадим Пачкория. Воду в центре столицы отключили днем 18 апреля из-за прорыва водовода, ранее сообщалось, что авария будет ликвидирована к 23:00.
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абхазия, новости, водоснабжение
Водоснабжение Сухума восстановят к вечеру субботы
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Водоснабжение в центре Сухума восстановят к вечеру, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Водоканала" Вадим Пачкория.
"На улице Лакоба развалилась старая чугунная труба. На месте работает ремонтная служба. Подача воды будет восстановлена к 18:00", — рассказал он.
Воду в центре столицы отключили днем 18 апреля из-за прорыва водовода, ранее сообщалось, что авария будет ликвидирована к 23:00.