https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/vodosnabzhenie-sukhuma-vosstanovyat-k-vecheru-subboty-1054527201.html

Водоснабжение Сухума восстановят к вечеру субботы

Водоснабжение Сухума восстановят к вечеру субботы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Водоснабжение в центре Сухума восстановят к вечеру, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Водоканала" Вадим Пачкория. 19.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Водоснабжение в центре Сухума восстановят к вечеру, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Водоканала" Вадим Пачкория. Воду в центре столицы отключили днем 18 апреля из-за прорыва водовода, ранее сообщалось, что авария будет ликвидирована к 23:00.

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