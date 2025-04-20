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Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Пасхой

Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Пасхой

Sputnik Абхазия

В этом году Пасха у православных христиан и католиков выпала на одну дату - 20 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Пасха — это время, когда мы снова обращаемся к духовным ценностям, вспоминаем о милосердии, сострадании и взаимопомощи. Этот праздник объединяет нас в стремлении к миру и согласию, вдохновляет на добрые дела и благородные поступки", — говорится в тексте. Гунба пожелал каждой семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

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