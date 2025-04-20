https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/badra-gunba-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-paskhoy-1054532437.html
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Пасхой
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Пасхой
Sputnik Абхазия
В этом году Пасха у православных христиан и католиков выпала на одну дату - 20 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-20T00:16+0300
2025-04-20T00:16+0300
2025-04-20T00:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
пасха
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053845565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1005b25704f2f85ac697754709473232.jpg
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Пасха — это время, когда мы снова обращаемся к духовным ценностям, вспоминаем о милосердии, сострадании и взаимопомощи. Этот праздник объединяет нас в стремлении к миру и согласию, вдохновляет на добрые дела и благородные поступки", — говорится в тексте. Гунба пожелал каждой семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053845565_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b86c34b026cf4e39ed3c4ed33814f50c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, пасха
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Пасхой
В этом году Пасха у православных христиан и католиков выпала на одну дату - 20 апреля.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
"Пасха — это время, когда мы снова обращаемся к духовным ценностям, вспоминаем о милосердии, сострадании и взаимопомощи. Этот праздник объединяет нас в стремлении к миру и согласию, вдохновляет на добрые дела и благородные поступки", — говорится в тексте.
Гунба пожелал каждой семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.